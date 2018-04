Erdoğan: Erken seçim zorunlu hâle geldi

16 Nisan referandumuyla Türkiye'de yönetim sisteminin değiştiğini söyleyen Erdoğan, "Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Türkiye hâlâ 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanıyla hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor" dedi.

"Bir kez daha tekrarlayacak olursak Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik."

Muhalefetten ilk tepkiler

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Hazırlıklara başlıyoruz" dedi. Partisinin Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamada bulunan Akşener, "Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Ağabeyler korktu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize" diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan ise "Biz seçime hazırız" açıklaması yaptı.

