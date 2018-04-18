Erdoğan: Erken seçim zorunlu hâle geldi

Erdoğan, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile ekonomi konusunda önemli kararlar alınması gereksiniminin erken seçim tercihinde etkili olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'daki seçimlerin erkene alınmasını öneren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifini kabul ettiklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan ardından da erken seçim konusunun ele aındığı bu görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli'nin Salı günü meclis grup toplantısında gündeme getirdiği erken seçim teklifini AKP'nin yetkili kurullarında değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedi. Konuyla ilgili yasal sürecin başlatılacağını belirten Erdoğan "Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır” diye konuştu.
"Zorunda hâle geldi"
16 Nisan referandumuyla Türkiye'de yönetim sisteminin değiştiğini söyleyen Erdoğan, "Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Türkiye hâlâ 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanıyla hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor" dedi.
Erdoğan, "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir anca belirsizlikleri aşmasını zorunlu hâle getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kazanmaktadır" ifadesini kullandı.
Ekonomi faktörü
"Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" diyen Erdoğan, ekonomi konusunda önemli kararların alınması gereken bir dönemden geçilmesinin de erken seçim tercihinde etkili olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Bir kez daha tekrarlayacak olursak Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik."
Muhalefetten ilk tepkiler
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Hazırlıklara başlıyoruz" dedi. Partisinin Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamada bulunan Akşener, "Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Ağabeyler korktu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize" diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan ise "Biz seçime hazırız" açıklaması yaptı.
DW/EC,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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