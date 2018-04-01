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Erdoğan: Ey Netanyahu, önce kendine çekidüzen ver

01.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ordusunun Gazze'deki protestolara müdahalesini kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır ayrım gözetmeden sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi alacak değildir" sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan'ın tepkisi ise gecikmedi: "Ey Netanyahu, kendine çekidüzen ver. Sen terör devletisin."

Erdoğan: Ey Netanyahu, önce kendine çekidüzen ver

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin sınırında 16 kişinin öldürüldüğü çatışmalar sonrası İsrail hükümetinin "insanlık dışı saldırılarını kınadığını" açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan tepki gösterdi.

"Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeden sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi alacak değildir" ifadelerini kullanan Netanyahu, Türkiye'den gelen açıklamalar için "1 Nisan Şaka Günü" benzetmesini yaparak, "Anlaşılan Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun sözlerine yanıtı ise gecikmedi.

Adalet ve Kalkanma Partisi (AKP) Adana Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çekidüzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz."

Erdoğan: İsrail Filistin'de yaptığı zulmün ardında kalacaktı

Cuma günü İsrail Ordusu, Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adlı protesto gösterisi sırasında sınıra yaklaşan yüzlerce kişiye müdahale etmiş, 16 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ordunun müdahalesini kınayarak, "İsrail Filistin'de yaptığı zulmün ardında kalacaktır" demişti.

İsrail, Filistinlilerin protesto eyleminin "İsrail'le çatışma çıkartmak için kasti bir girişim" olduğunu ve çatışmaların tek sorumlusunun "Hamas ve eyleme katılan diğer Filistinli örgütler olduğunu" savunuyor.

BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) ölümlere ilişkin İsrail'e bağımsız soruşturma açması çağrısı yapıyor. İsrail ise, askerlerinin gerekeni yaptığını söyleyerek, BM'nin çağrısını reddediyor.

Kudüs gerilimi

Erdoğan ile Netanyahu arasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası benzer bir gerilim yaşanmıştı.

Erdoğan ABD'nin kararının yok hükmünde olduğunu söylemiş, İsrail için de "terör devleti" nitelemesini yapmıştı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim" diyen Netanyahu, şöyle konuşmuştu:

"Sayın Erdoğan İsrail'e saldırdı. Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran'ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım eden ve Gazze dahil teröristlerin masum insanları öldürmesine yardım eden bir liderden ahlâk dersi alacak değilim."

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