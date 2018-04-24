Erdoğan: Güneş Motel olayından daha öte bir durum söz konusu

Cumhurbaşkanı, "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket" dedi.

Erdoğan, 15 milletvekilinin TBMM'de grup kurarak, 24 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimlere katılabilmesi için CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini "15'ler Olayı" olarak isimlendirdi.

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 98'inci açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı ve burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını 1977 yılında yaşanan Güneş Motel olayından "çok daha öte bir durum" olduğunu söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.

İYİ Parti, 10 Aralık 2017'de partinin kurucu üyeleriyle, 1. Olağan Kurultayı'nı yaptığı için, 10 Haziran itibariyle de 6 ay koşulu sağlanmış olmasına karşın illerde teşkilat kurma koşulunu yerine getirip getirmediğine dair tartışmalar yapılıyordu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) konuyla ilgili kararı beklenirken, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesi yasada belirtilen ikinci koşulun yerine getirilmesini sağlamış ve partinin seçime katılmasının önünü açmıştı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bunu "demokrasi önünde kurulan tuzağı temizleme adımı" olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca YSK'nın kararını Cumartesi günü vermiş olması halinde bu olayın da yaşanmayabileceğini sözlerine ekledi.

Güneş Motel Olayı nedir?

Türkiye siyaset tarihine Güneş Motel Olayı olarak geçen milletvekili transferleri 1977 yılında yaşandı.