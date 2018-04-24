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Erdoğan: Güneş Motel olayından daha öte bir durum söz konusu

24.04.2018 04:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den 15 milletvekilinin dün istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini Güneş Motel olayından "çok daha öte bir durum" olarak nitelendirdi. 1977'de yaşanan Güneş Motel Olayı nedir?

Erdoğan: Güneş Motel olayından daha öte bir durum söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını 1977 yılında yaşanan Güneş Motel olayından "çok daha öte bir durum" olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 98'inci açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı ve burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 15 milletvekilinin TBMM'de grup kurarak, 24 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimlere katılabilmesi için CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini "15'ler Olayı" olarak isimlendirdi.

Cumhurbaşkanı, "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket" dedi.

CHP'den 15 milletvekili, Cumartesi günü partilerinden istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldı.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.

İYİ Parti, 10 Aralık 2017'de partinin kurucu üyeleriyle, 1. Olağan Kurultayı'nı yaptığı için, 10 Haziran itibariyle de 6 ay koşulu sağlanmış olmasına karşın illerde teşkilat kurma koşulunu yerine getirip getirmediğine dair tartışmalar yapılıyordu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) konuyla ilgili kararı beklenirken, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesi yasada belirtilen ikinci koşulun yerine getirilmesini sağlamış ve partinin seçime katılmasının önünü açmıştı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bunu "demokrasi önünde kurulan tuzağı temizleme adımı" olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca YSK'nın kararını Cumartesi günü vermiş olması halinde bu olayın da yaşanmayabileceğini sözlerine ekledi.

Güneş Motel Olayı nedir?

Türkiye siyaset tarihine Güneş Motel Olayı olarak geçen milletvekili transferleri 1977 yılında yaşandı.

O dönemde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP'nin kurduğu azınlık hükümeti, TBMM güven oyu alamadı. Ecevit'in TBMM'de salt çoğunluğa ulaşması ve güvenoyu alabilmesi için 11 milletvekiline daha ihtiyacı vardı.

Bunun üzerine Adalet Partisi (AP), Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ikinci Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.

Bundan kısa bir süre sonra CHP, AP'den 12 milletvekilini transfer etti ve verilen gensoru ile ikinci Milliyetçi Cephe hükümeti düşürüldü.

Bunun ardından da CHP, tek başına hükümet kurdu.

AP'den transfer edilen milletvekillerinin 11'ine CHP hükümetinde bakanlık verildi.

AP milletvekilinin transferiyle ilgili pazarlıklar İstanbul'un Florya semtinde bulunan Güneş Motel'de yürütüldüğü için bu yaşanan da otelin adıyla anılmaya başlandı.

Güneş Motel Olayı ile ilgili benzetmeler daha önce de zaman zaman siyasette gündeme getirildi.

1997 yılında Refah-Yol hükümetinin istifa etmesinin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Tansu Çiller yerine, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi.

Çiller, Demirel'in bu kararını "Güneş Motel misali milletvekili pazarları kuruluyor" sözleriyle eleştirdi.

7 Haziran 2015'te genel seçimlerin ardından hiçbir partinin tek başına iktidar olamaması ve koalisyon hükümetinin kurulamaması sonucunda seçimler yenilendi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kuracağı seçim hükümetinde CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) milletvekillerine de bakanlık teklifi götüreceğini açıkladı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bu açıklamayı "Güneş Motel tarzı ahlaksız teklifler" olarak nitelendirdi.

Erdoğan: Güneş Motel olayından daha öte bir durum söz konusu

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