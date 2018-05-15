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Erdoğan: Hakan Atilla suçsuzdur

15.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere’de Bloomberg televizyonuna konuştu.

Erdoğan: Hakan Atilla suçsuzdur

Erdoğan ABD’de yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın suçsuz olduğunu söyledi.Resmi ziyaret için İngiltere'de olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bloomberg televizyonunda Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı olarak para politikasında etkin bir görüntü vermek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, Merkez Bankası'nın söylediklerini dikkate alması ve ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Başkan'a sorar. Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz" diyen Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak" dedi.

Erdoğan, ABD’nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da suçsuz olduğunu söyledi.

Atilla, davada New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki 12 kişilik jüri heyeti tarafından kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman daha önce 7 Mayıs tarihine ertelediği duruşmanın, bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve davayla ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs'ta yapılmasına hükmetmişti. Berman'ın bu duruşmada Atilla'nın alacağı cezayı açıklaması bekleniyor.

Reuters / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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