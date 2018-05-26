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Erdoğan Halktan Dövizlerini Bozdurmalarını İstedi

26.05.2018 21:26 | Son Güncelleme

Türkiye’yi dize getiremeyen çevrelerin yatırımcıları korkutmak için “döviz oyunu” oynadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin varlıklarının borçlarının çok üstünde olduğunu belirterek vatandaşlardan dövizlerini bozdurmalarını istedi

Erdoğan Halktan Dövizlerini Bozdurmalarını İstedi

24 Haziran Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim startını Erzurum’da verdi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde alanı dolduran binlere seslenen Erdoğan’ın gündeminde Merkez Bankası’nın 3 puanlık faiz artışına rağmen bir türlü geriletilemeyen döviz kurları vardı.

Erdoğan: “Soros’un değil Allah’ın kuluyuz, kur balonunu söndüreceğiz”

Türkiye’yi dize getiremeyen çevrelerin yatırımcıları korkutmak için “döviz oyunu” oynadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin varlıklarının borçlarının çok üstünde olduğunu belirterek vatandaşlardan dövizlerini bozdurmalarını istedi:

“Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un değil, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile terör zincirini paramparça ettik, etmeye de devam edeceğiz. Baktılar Türkiye'yi dize getiremiyorlar bu kez ekonomik savaş ilan ettiler. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Paralarınızı Dolar’a Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.”

Almanya’ya miting tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin miting yapmasını yasakladığı halde HDP’ye izin veren Almanya’ya isim vermeden tepki gösterdi.

Erdoğan, “Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter” dedi.

Erdoğan diğer cumhurbaşkanını adaylarından ismen bahsetmeme tutumunu sürdürüyor

Erdoğan daha önceki açık hava konuşmalarında olduğu gibi Erzurum’da da diğer cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini telaffuz etmedi. CHP adayından “ana muhalefetin adayı” olarak söz eden AKP Genel Başkanı, 2023 yılında Türk ekonomisine iki kat büyütmeyi hedeflerini ifade etti.

Erdoğan, “Ana muhalefetin adayı çıkmış, ‘yerli otomobilden Kanal İstanbul'a kadar ne kadar proje varsa hepsini iptal edeceğim’ diyor. Dikkat ediniz Türkiye için hiçbir şey vaat etmedikleri gibi yapılacak işleri engelleyerek seçim kazanacaklarını sanıyor. 2023'e kadar Türkiye'yi iki kat daha büyütmeyi hedefliyoruz. Almanya'da otomobil fabrikasına olan hayranlığını dile getirip yerli otomobile karşı çıkıyor. Bu ne gaflet! 28 milyar dolar biz otomotiv ihracatından elde ediyoruz. Bu ne cehalet! Tesisleri gez de gör bakalım Türkiye neler yapıyor. Yerli marka otomobilimizin önümüzdeki yıl prototip hazır olacak. Elektrikli ve sürücüsüz otomobili hedefleyen bir projeyi ilkel bulanın bilhassa kendisi ilkeldir” diye konuştu.

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