Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

NATO zirvesinde bütçeye katkıyı artırmalarını talep ettiği müttefiklerin yasal süreç engeliyle karşılaşan ve bir tek Erdoğan'ı işleri doğru biçimde yaptığı için tebrik eden Trump, bu kez ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.

"İLK KABUL EDENLER DİKTATÖRLER OLDU"

Buradaki konuşmaları sırasında, 'NATO'da bir ya da iki diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump, ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini 'diktatör' adettiğini belirtmedi.

ABD MEDYASI ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ

Ancak Amerikan medyası, Trump'ın 'diktatör' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.