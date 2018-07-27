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Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

Ev hapsinde yargılanan rahip Brunson'un serbest bırakılmadığı takdirde Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Trump, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek "NATO'da bir-iki diktatör var" dedi.

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

NATO zirvesinde bütçeye katkıyı artırmalarını talep ettiği müttefiklerin yasal süreç engeliyle karşılaşan ve bir tek Erdoğan'ı işleri doğru biçimde yaptığı için tebrik eden Trump, bu kez ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.

"İLK KABUL EDENLER DİKTATÖRLER OLDU"

Buradaki konuşmaları sırasında, 'NATO'da bir ya da iki diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump, ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini 'diktatör' adettiğini belirtmedi.

ABD MEDYASI ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ

Ancak Amerikan medyası, Trump'ın 'diktatör' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN DIŞINDA HİÇ KİMSE İŞİNİ DÜZGÜN YAPMIYOR"

ABD Başkanı Trump, bu ay başında Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde üye ülkelerden NATO harcamalarını artırmalarını istemiş, bu isteğine Erdoğan'ın olumlu cevap veren tek lider olduğunu söylemişti. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirterek o anları şöyle anlatmıştı:

Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump erdoğan diktatör

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tramp gider Erdoğan kalır rahat olun
Reyize diktatör dimiş rengi bozuk
DENGESİZ BUNAK
yetti bu abd defolsun bölgemizden
Bir deli cıktı Dünyanın başına bela Amakuzey kore lideri tombulada rezil oldu diş geciremedi
geregini yapiyor Turkiye Devleti
diktatör deyil senın kanından zaten berde de kendın söylüyorsun nato için para istedım ilk o kabul ettı dıyorsun papazıda sen yakaladdın ona sonrada onu cıkar dıyıp hırıstıyanların gönlünü kazanmaya calışdın ev hapsıne cıkıncada ıkıncı kere laf yapdın hepınız aynısınız sen ve o ikinizde siyonizime calışıyorsunuz bırak bu ayakları zaten kendın dıyorsun ben para istedım ilk o kabul ettı dıyorsun hırıstıyanların kalbını kazanıp turkıyede müslümanları düşman gösterme projesi uygulanıyor ama sen anca kendını kandırırsın
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