Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

NATO zirvesinde bütçeye katkıyı artırmalarını talep ettiği müttefiklerin yasal süreç engeliyle karşılaşan ve bir tek Erdoğan'ı işleri doğru biçimde yaptığı için tebrik eden Trump, bu kez ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.
Buradaki konuşmaları sırasında, 'NATO'da bir ya da iki diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump, ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini 'diktatör' adettiğini belirtmedi.
Ancak Amerikan medyası, Trump'ın 'diktatör' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump, bu ay başında Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde üye ülkelerden NATO harcamalarını artırmalarını istemiş, bu isteğine Erdoğan'ın olumlu cevap veren tek lider olduğunu söylemişti. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirterek o anları şöyle anlatmıştı:
Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu.
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