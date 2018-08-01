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Erdoğan: İdam parlamentodan geçerse onaylarım

01.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Yüksekova saldırısı sonrası Sivas'taki cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasını geri getirme konusunda yakında adım atacaklarını açıkladı.

Erdoğan: İdam parlamentodan geçerse onaylarım

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli asker eşini ziyareti sonrası dönüşte yol kenarına döşenen bir bomba düzeneğinin patlatılması sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezası konusunu tekrar gündeme getirdi.

Sivas'ta düzenlenen törende konuşan Erdoğan, PKK'nın sorumlu tutulduğu saldırı ile ilgili olarak "İdam konusundaki hassasiyemizi biliyorsunuz… Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar" dedi ve idam düzenlemesiyle ilgili "atacağımız adımlar yakındır" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca idam cezası ile ilgili olarak Avrupa Birliği'ne üyelik koşulu olarak Türkiye'nin idam cezasını yasaklamış olmasına da değinerek, "Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız. 15 Temmuz'da FETÖ ile de bir mücadele verdik. Hâlâ veriyoruz ve vereceğiz" dedi.

Siyasilerden ve partilerden kınama mesajları

Yol kenarına döşenen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya ve bebeğiyle ilgili olarak birçok siyasetçi ve siyasi parti başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajını "Onların mekanı cennettir inşallah" sözleriye yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajında PKK'yı lanetlediğini söyledi ve "Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce başsağlığı dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, eşini ve bebeğini kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya için sabır dileğinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi de resmi Twitter hesabından, eş başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı bir açıklama metnini "Üzüntümüz Büyük" başlığı ile paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırganlara tepkisini "insanlıktan nasibini alamamış hainler" sözleriyle dile getirdi.

DW/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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