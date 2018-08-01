Erdoğan: İdam parlamentodan geçerse onaylarım

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli asker eşini ziyareti sonrası dönüşte yol kenarına döşenen bir bomba düzeneğinin patlatılması sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezası konusunu tekrar gündeme getirdi.

Sivas'ta düzenlenen törende konuşan Erdoğan, PKK'nın sorumlu tutulduğu saldırı ile ilgili olarak "İdam konusundaki hassasiyemizi biliyorsunuz… Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar" dedi ve idam düzenlemesiyle ilgili "atacağımız adımlar yakındır" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca idam cezası ile ilgili olarak Avrupa Birliği'ne üyelik koşulu olarak Türkiye'nin idam cezasını yasaklamış olmasına da değinerek, "Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız. 15 Temmuz'da FETÖ ile de bir mücadele verdik. Hâlâ veriyoruz ve vereceğiz" dedi.