Erdoğan ile Netanyahu arasında söz düellosu

Erdoğan ise “Elinde Filistinlilerin kanı var” yanıtını verdi.Gazze sınırındaki Kudüs büykelçiliği protestolarında Filistinlilere uygulanan şiddete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında Twitter üzerinden bir tartışma yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi Twitter hesabında yayımladığı mesajında, "Erdoğan Hamas’ın en büyük destekçilerinden biri. Terör ve katliamdan çok iyi anladığına da kuşku yok” ifadesini kullandı. Netanyahu, "Bize ahlak vaazı vermemesini öneriyorum” diye ekledi. "Elinde Filistinlilerin kanı var” Netanyahu'nun bu mesajının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsrail Başbakanı'na yanıt verdi. Erdoğan İngilizce olarak yayımlanan mesajında, "Netanyahu, Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek 60 yılı aşkın bir süredir savunmasız halkın topraklarını işgal altında tutan apartheid bir devletin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? On emiri okuyun” ifadesine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de en az 60 Filistinli'nin ölümü, yaklaşık 2 bin 700 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan şiddet olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, Pazartesi akşamı Londra’da yaptığı açıklamada, "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum” demişti. İsrail’den karşı hamle Gazze’de yaşanan şiddete sert tepki gösteren Türk hükümeti, İsrail'in Ankara’daki büyükelçisinin ülkesine dönmesini istedi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, bir süre için İsrail’e geri dönmesinin istendiği belirtildi. İsrail de Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğunda görevli büyükelçi Gürcan Türkoğlu’nun ülkeyi terk etmesini istedi. AFP'nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğleden sonra bakanlığa çağrılan Türkoğlu'ndan "istişare için belli bir süreliğine ülkesine dönmesi istendiği" belirtildi. BMGK'nde Gazze oturumu