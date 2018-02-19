Erdoğan ile Putin Afrin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, iki liderin terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmede, Astana sürecinde üzerinde anlaşılan çatışmasızlık bölgelerinden biri olan İdlib'de "yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere" de değinildiğini aktardı.

Erdoğan ve Putin'in, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları belirtildi.

Astana sürecine vurgu

Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Kremlin'in basın servisinden yapılan açıklamada ise görüşmede "Suriye konusu ele alınırken Astana sürecindeki işbirliğini artırma yolları konusuna özel dikkat gösterildiği" bildirildi.