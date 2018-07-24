Erdoğan ile Putin Güney Afrika’da Suriye'yi görüşecek

Putin geçen Nisan ayında düzenlenen seçimlerde yeniden devlet başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Batılı ülkelere verilmiş bir mesaj olarak yorumlanan ziyarette iki lider Suriye'nin yanı sıra, ticari ilişkiler, Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akımı projesi gibi konuları da ele almış ve yakınlaşma sinyalleri vermişti. İki ülke arasında Suriye konusunda artan işbirliğinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararı, başta ABD olmak üzere Batı'da endişelere neden olmuştu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkelerinin daimi katılımcı olduğu zirve, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Johannesburg'da düzenlenecek. Zirveye Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak davet edilmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki durumu ele alacağını söyledi.

İki liderin 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Suriye'nin Dera bölgesindeki sivillerin durumu ve İdlib'deki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ve Şam rejiminin İdlib'e yönelmesinin Astana mutabakatının yok olmasına yol açabileceğini ifade ettiği belirtilmişti. Görüşmede ayrıca iki lider Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde bir araya gelme kararı almıştı.

Rusya ve Türkiye, İran ile birlikte Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla Astana görüşmelerine garantörlük yapıyor. Bir sonraki toplantının 30-31 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

DW,rtr/SÖ,CÖ

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