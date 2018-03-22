Erdoğan'ın korumaları hakkında karar çıktı!

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğanın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.

Ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillersonın Şubat ayında Türkiye'yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi. Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğanın Koruma Müdürünün de olduğu belirtildi. Korumalardan dördüne yönelik suçlamaların ise hala sürdüğü belirtildi.