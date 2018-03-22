Erdoğan'ın korumaları hakkında karar çıktı!

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğanın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.
Ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillersonın Şubat ayında Türkiye'yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi. Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğanın Koruma Müdürünün de olduğu belirtildi. Korumalardan dördüne yönelik suçlamaların ise hala sürdüğü belirtildi.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum