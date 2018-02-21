HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Hedef 5 milyon...

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

Sudan hükümeti, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etmesinin ardından ülkeye gelecek turist sayısını yıllık 5 milyona çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Hedef 5 milyon...

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Mustafa Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde ülkeye gelen turist sayısını yılda 5 milyona çıkarmak için yeni bir planımız var." dedi.

Planın içeriğiyle ilgili bilgi vermeyen Ebu Zeyd, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etme talebini kabul etmesinin, önümüzdeki dönemde turist sayısını artıracağını, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'dan gelen turist sayısının artacağını vurguladı.

Ebu Zeyd, "Türkiye'nin Sevakin Adası'nı itimat edilen haritalara uygun bir şekilde restore etmesi ve adanın turizm bölgesi olarak kullanılması iki ülke için büyük bir adım olacaktır." diye konuştu.

"CAZİBE MERKEZİ"

Son yıllarda Sudan'a gelen turist sayısı arttı. 2014 yılında 683 bin olan turist sayısı 2016 yılında 1 milyona ulaştı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dün Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin restore edeceği Sevakin Adası'nın önümüzdeki dönemde cazibe merkezi haline geleceğini söylemişti. Çavuşoğlu, "Sevakin Adası konum itibarıyla askeri amaçla kullanılamaz. Bazı ülkelerin bu söylemleri, Türkiye ve Sudan ilişkilerini baltalamaya yöneliktir, amacımız (Sevakin Adası'nı) sadece cazibe merkezi haline getirmektir." diye konuşmuştu.

"HİCAZ'IN GÜVENLİĞİ"

Sudan'ın kuzeyinde yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanıydı.

Osmanlı döneminde ise denizden gelebilecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile birlikte gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

Sudan ziyaretinde Port Sudan'dan Sevakin Adası'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA'nın restore ettiği Hanefi Camisi'nde namaz kılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprağı olan Sevakin Ada'sının tarihi önemine vurgu yaparak, "Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz." demişti.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Sudan

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

İlginizi Çekebilir

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Okuyucu Yorumları 12 yorum
akp işte kendi ülkede çok yer varken nerelere gidiyorlar tabi tamamen duygusal dır milletin vergileri nerelere gidiyor görün
@x045 ülkeler arası diyalog ve ikili ilişki sen ne anlarsın
bu resmen müteahhitlerin kara para aklanması için zemin yapılıyor.
@gopukstyle 18 adanı gerı al once cok anlayan bey
Helal olsun...işte dünya lideri...
valla sayın reis anamurda bir yer gördüm anamurıum diye deniz kenarın da bir çok defada gittim bence burası restore edilmesi lazım yılda 5 milyon da oraya gider dibimizde ya tarih fışkırıyor orada muhteşem bir yer
mevzu restore etmek değil haberde çok küçük bir detay var keşke onu görebilseydin de durumun idrakına varsaydın önemi idrak istiyorsan biraz araştır araştırmak istemiyorsan da bu tarz haberlere gereksiz yorum yapma!
o mekana ülkemizin çöplüğünü değişmem bunlar rüya görüyor üste para verip gönderseler kimse gitmez
sudana üste para versen giden olurmu acaba bu ne algı
@sadikaliyuceer ole deme turıst ve cazıbe merkezı yapacakmısya kara carsaflılara yapar
burayı yedi bitirdi yok etti şimdi sıra sudanda birazda orayı yiyip yutacakk....
Beyler gerçekten okumadan yorum yapmak araştırmadan işkembeden sallamak çok basit millet olarak zaten okuma konusundaki eksikliğimizi söylemeye gerek yok, sevakin adasının stratejik önemi vardır ve orayı 99 yıllığına almış bulunuyoruz restorasyon vs işin pembe kısmı gerçek yüzü ise kızıldeniz de israile birleşik arap emirliklerinin peşkeş çektiği adalara karşı bizim de sevakin adasını kızıldeniz de deniz ticaretine vs hâkim olmak adına restorasyon bahanesi ile almamızdır.
Diğer Haberler
Pentagon Sözcüsü: ‘Menbiç’te Neler Olabileceği Konusunda Spekülasyon Yapmak İstemiyorum’

Pentagon Sözcüsü: ‘Menbiç’te Neler Olabileceği Konusunda Spekülasyon Yapmak İstemiyorum’

Korkunç olay! Büyü bozma ayininde çocuğunu öldürdü

Korkunç olay! Büyü bozma ayininde çocuğunu öldürdü

AKP

AKP

Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Başvurusunun Reddine İtiraz

Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Başvurusunun Reddine İtiraz

Erdoğan: ‘İnsansız Tank Yapacağız’

Erdoğan: ‘İnsansız Tank Yapacağız’

Hollanda parlamentosunda "soykırım" oylaması

Hollanda parlamentosunda "soykırım" oylaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.