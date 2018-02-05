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Erdoğan'ın ziyareti sırasında ortalık karıştı! PKK yandaşları Roma'da...

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'da eylem yaparak daha sonra Vatikan'a izinsiz gitmek isteyen terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahale etti.

İtalyan resmi haber ajansı Ansa'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah Vatikan'daki temasları sırasında Vatikan'ın yakınındaki Kutsal Melek Kalesi'nin (Castel Sant Angelo) önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yasa dışı eylem yaptı.

Alandaki eylemin ardından bir grup örgüt yandaşının, Vatikan'daki Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'na izinsiz gitmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede göstericilerden bir kişi yaralandı, ikisi de gözaltına alındı.

PKK YANDAŞLARI POLİS ÇEMBERİNE ALINDI

Vatikan'a gitmelerine izin verilmeyen PYD/PKK yandaşları, Kutsal Melek Kalesi'nin bahçesinde polis çemberine alındı.

İTALYAN POLİSİ KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞTI

Ayrıca, İtalyan polisinin çekilen fotoğraflardan çatışmaya dahil olan örgüt yandaşlarının kimliklerini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca geçerli olan ve her türlü gösteri ya da toplantı girişiminin yasaklandığı "yeşil bölge", Aziz Petrus Meydanı, Halk Meydanı, Kolezyum ve Circo Massimo'yu içine alan bir yeri kapsıyor.

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İtalya PKK erdoğan ziyaret

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Referandumma EVET'ciler baksında (evet)in manasını öğrensin.Seçim gezilerinde teröristler hayır diyor.AB hayır diyor.Avrrupa hayır diyor.Papa hayır diyor.Bizdeki bay Kemmal'de hayır diyor.HAYIRR diyenler vatan hainidir.Diyenler TÜRK olmayı bölücü kabuledenler seçim kazanınca Avrupa yada gider Amerikayada gider. Papa yada gider.Yeterki benim gölüm maya tutsun diyenler için seçilmek için herşey mübah.Önemli olan RTE.nin dediği olsun.
gelelim asıl meseleye.neden vatikan neden karı-koca gidildi.vatikan bankası var biliyor musunuz?bu banka dünyanın nakit varlığı olan en büyük bankasıdır.bankayı papa ve kardinaller yönetir.sizin eğer saklamanız gereken paranız varsa en güvenli banka bu bankadır..isviçre bankaları sorgulanabilir ama vatikana asla kimse hesap soramaz.mesela abd kaddafinin 80 milyar dolarına isviçre bankalarında el koydu ama vatikanda oğlu adına olan paralara dokunamadı.bu işe arabulucu olan tabii berlusconi.buyuk ihtimalle sağda solda olan paralar örnek man adası vs buraya transfer edilmiştir.açık ve net
Teröristler her yerde gösteriyor.bunların hepsi tespit edilsin kameralardan vs.Türkiye ye girişleri yasaklansın yada tutuklansınlar hainler
İtalyan polisi iyi pataklamış,,ama bence arada birkaçının kafasına sıksaymış daha iyi olacakmış,,,yine de ellerine sağlık,,,,
Halen bunlara inanlara ne demeli madalyayı iade edecek ti Cumhur başkanı seçilirse ne oldu ağzına alıp sorabilen var mı vekiller dahil mallar anlamaz ne desen boş eşeğe semer dikilirken fikri değil ölçüsü alınır zeka noksan olduğu için ne desen boş hoca bildiğin okur.
demekkii doğru yol da TÜRKİYE.bunlar bağırıp çağırdıkça dünyayı dar edeceğiz bunlara
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