Erdoğan İnce’yle Görüşecek Ancak Tartışmayacak

CHP adayı Muharrem İnce’nin yüz yüze görüşme teklifine olumlu yaklaştığını kaydeden AKP adayı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tüm adaylarla TV’de tartışma programına katılma önerisine ise sıcak bakmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne doğru takvim kısalırken; 100 bin seçmen imzasıyla adaylıkta son durum da ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğlen yaptığı açıklamada, 210 bin imza topladıklarını ve adaylığını kesinleştirdiklerini duyurdu. Saat 17.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi verilere bakıldığında ise, Akşener’in adaylığı için imza sayısı, 226 bin 678 olarak kayda geçti. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve adayı Temel Karamollaoğlu içinse 146 bin 103 imza verildiği görüldü. Vatan Partisi Genel Başkanı ve adayı Doğu Perinçek’in adaylığı içinse 60 bin 248 imza atıldı. Bu arada Adalet Partisi Genel Başkanı olan ve “sürpriz aday adayı” olarak nitelendirilen Vecdet Öz’ün ise bin 733 (1733) imza topladığı kaydedildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı adayları arasındaki rekabette ise, CHP adayı İnce’nin, açıklamaları gündemdeydi. İnce, bugün 24 Haziran’da yarışacağı tüm Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla görüşmek üzere randevu talep ettiğini ve çağdaş, demokratik ülkelerde olduğu üzere bütün adaylarla TV’de canlı yayınlanacak bir tartışma programına çıkmak istediğini açıkladı. İnce’nin randevu talebine ilk olumlu yanıt, SP adayı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi. Ankara’da özellikle Erdoğan’ın vereceği yanıt merak konusuydu. Erdoğan’ın yüz yüze görüşmeyi kabul ettiği ancak tartışma programı tüm adaylar olarak birlikte çıkmayı kabul etmediği görüldü.

Muharrem İnce, bugün önce seçim vaatleriyle ilgili TBMM’de açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde gençlere, 19 Mayıs'ta "Gençlik bursu" ve 29 Ekim'de de "Cumhuriyet bursu" vereceğini söyledi. İnce, “Bu parayı nereden bulacaksın diye soranlara, sarayı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra kapatacağım. Edeceğim tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. 6 ay sonra da sarayı, üniversite sınavında ilk 5 bine giren en zeki çocuklara vereceğim. Bu memleketin en akıllı çocukları orada okuyacak, orayı bir bilim merkezi yapacağım. Bir işim daha olacak. Meydanlarda bağırıp çağrılmayacağı için cumhurbaşkanına hakaret de edilmeyecek. Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağız. Eleştirirse eleştirir, hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece” diyerek vaatlerini duyurdu. Siyasette gelecek dönemde uzay madenciliğini tartışmak ve hurafe değil bilim konuşmak istediğini belirten İnce, bu nedenle diğer adaylar ile görüşmek istediğini aktardı. İnce, Çünkü cumhurbaşkanı meydanlarda bunları konuşacak. Meydanlarda düşünen robotları, ben bunları konuştukça, televizyonlarda da tartışmacılar bunlar olacak. İlk kez kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanının dili bu olunca, Türkiye'nin gündemi de bu olacak. Derdimiz Erdoğan’ı değiştirmek, indirmek değil, bu bozuk düzeni değiştirmek. Bu bozuk düzeni değiştirmediğimiz sürece Erdoğan'ı değiştirsek de sorun çözülmez. Bir mutlu azınlık var. O mutlu azınlıktan başka toplumun ezici bir çoğunluğu, mutsuz, huzursuz. Ben bozuk düzeni değiştirmek için geliyorum. Erdoğan inince ne olur? Döviz, dolar, avro, faizler, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre, mazot, benzin fiyatları inerse, Erdoğan da insin be kardeşim oradan. 80 milyon bir yana kendisi bir yana. 80 milyondan daha mı değerli? Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Medyadan, iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var. Benim umudum millette. Bu fakir, fukara millete güveniyorum. Millet, bu devrimi gerçekleştirecek” dedi.

İnce, akşam beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte SP’yi ziyaret etti. Burada İnce ve Karamollaoğlu, basın açıklaması yaptı. Ev sahibi SP adayı Karamollaoğlu, “İnşallah bu seçimler memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Bu seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi icap ettiği kanaatindeyiz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir veya hakikaten millet bir konuda çok güzel daha bir karar verebilir. Milletin vereceği karara saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarından randevu talebinde bulunduğunu ve seçim atmosferinde nezaket ile rekabet edilmesini istediğini anlatan İnce ise, “Tabii Demirtaş’tan isteyemedim. Onun için izin istedim Adalet Bakanlığı’ndan. İzin verirlerse onunla da görüşeceğiz. Bugün Sayın Genel Başkan geri dönüş yaptı, kabul ettiler. Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye’nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allah’ın izni ile. Sayın Genel Başkan’a biraz önce sordum; televizyon programlarında 5 aday birden tartışsak, tıpkı Batı ülkelerinde olduğu gibi, millet bizi dinlese, ‘Sizin görüşünüz nedir?’ dedim. Kendisi seve seve katılacağını, bunun çok doğru olacağını ama diğer adaylarla da bunu paylaşmak gerektiğini söyledi. İkimiz bütün adaylarla birlikte milletimizin televizyon kanalarında bizi dinlemesini isteriz” dedi.