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Erdoğan İngiltere’de

13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük resmi bir ziyaret için İgiltere’de

Erdoğan İngiltere’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük resmi bir ziyaret için İgiltere’de.

Erdoğan, hareketinden önce İngiltere’den müttefik, stratejik ortak ve gerçek bir dost ülke olarak bahsetti.

Erdoağan temasları çerçevesinde Kraliçe II. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May’le görüşecek.

Erdoğan, 2016 darbe teşebbüsünü İngiltere’nin hemen kınadığını belirterek “bu dayanışmayı hiç unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğine de dikkat çekti.

Erdoğan, “Brexit sonrası dönemde de kesintilere uğramadan İngiltere’yle ekonomik ilişkilere devam etmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca May’le bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek istediğini de vurguladı. Görüşülecek konular arasında Kıbrıs da var.

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