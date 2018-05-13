Erdoğan İngiltere’ye gitti

Elizabeth ile görüşmek üzere İngiltere’ye giden Erdoğan, ziyaretinin gündem maddelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Suriye’de devam eden sürece ilişkin de açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve başbakan Theresa May ile temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.

Erdoğan, İstanbul'dan ayrılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, May ile ikili ilişkilerin yanı sıra, İngiltere ve Türkiye'nin "ortak gündemlerinde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de” ele alacaklarını söyledi. İngiltere'yi "stratejik ortak ve müttefik" olarak nitelendiren Erdoğan, iki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki son durumu da gözden geçireceklerini ve Avrupa'daki gelişmeleri değerlendireceklerini belirtti. Erdoğan, ayrıca başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeleri de ele alacaklarını söyledi.

İkili ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar

Cumhurbaşkanı, üç günlük İngiltere ziyaretinde iki ülke arasında gelişmekte olan ticari ilişkilerin de ele alınacağını söyledi. Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacminin 2017'de 16 milyar 200 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Erdoğan, ikili ticaret hacminde hedeflerinin 20 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.