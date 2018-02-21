Erdoğan: ‘İnsansız Tank Yapacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insansız hava aracı üreten Türkiye'nin insansız tank da yapacağını açıkladı.

ABD’nin Türkiye’ye insansız hava aracı sağlamayı reddetmesinin ardından kendi üretimlerini yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be. İkincisi de üçüncüsü de dördüncüsü de var, gelin” dedi.

11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, “Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Bizim insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz” diye konuştu.

Zeytin Dalı operasyonuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya, bunların neredeyse tamamı yerli. Bizim silahlı insansız hava araçlarımız var ya, bunların neredeyse tamamı yerli. Hani bir söz var ya; kötü komşu ev sahibi yapar. Kötü komşular bizi hamdolsun silahlı ve silahsız hava aracı sahibi yaptılar” ifadelerini kullandı.