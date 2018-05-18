Erdoğan: ‘İslam Dünyası Kudüs İmtihanında Sınıfta Kalmıştır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve AKP’nin organizasyonuyla onbinlerce kişi Cuma günü Yenikapı’da deniz dolgusu yapılarak oluşturulan alanda “Zulme Lanet Kudüs'e Destek” mitinginde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk’ün büyük posterleriyle dev Türk bayrağının asıldığı meydana gelenlerin elinde Türk ve Filistin bayrakları bulunuyordu. Miting alanında da bu bayraklar katılımcılara dağıtıldı. Miting daha başlamadan Amerika’nın Sesi’ne konuşan Filistin vatandaşı Adem Ayalullah, Türkiye’nin bir kez daha dostluğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye’de kendisiyle birlikte yaşayan üç çocuğu ve eşiyle miting alanına gelen Ayallullah “Türkiye, Filistin davasını her zaman gündemde tutuyor. Ancak diğer İslam ülkeleri aynı ilgiyi göstermiyor. Türkiye’nin ve elbette Erdoğan’ın gösterdiği bu dostluğu Filistin halkı hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi. 16.30’da Kuran’dan okunan ayetlerle miting başlarken hala alana gelenler olduğu kadar sıcak nedeniyle alandan ayrılanlar da vardı. Erdoğan: “Hristiyanların kutsalları da İsrail tehdidi altında”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’i “Kudüs’ün işgaline sessiz kalıp İsrail’in haksız, hukuksuz, vicdansız eylemlerini sadece seyretmekle bu zulme zımnen ortak olmakla” suçlarken İslam dünyasını da eleştirdi. Cumhurbaşkanı, “Açık konuşmak gerekirse İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı, Kudüs’ü de terk etmek zorunda kalmıştı. İşte Kudüs o günden beri huzur yüzü görmedi. Hıristiyanlar’ın kutsalları da İsrail tehdidi altına girdi” dedi. Erdoğan: “Asıl mücadele Siyonistlerle” ABD’nin tutumunu da eleştiren Cumhurbaşkanı, asıl mücadelenin Siyonistlerle olduğunu söyledi: “Neden ‘Dünya beşten büyüktür’ diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir ABD’nin iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremeyiz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Mescid-i Aksa’nın yakılması aslında bardağı taşıran son damla olmalıydı. Bunlar Siyonist. Siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Ben Siyonistler’le Museviler’i birbirinden ayırıyorum. Asıl mücadele, Siyonistlerle. Onların Müslümanlar’a olan düşmanlığı affedilir değil.”

Filistin Başbakanı: “ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz” İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü zirvesi için İstanbul’a gelen Filistin Başbakanı Rami Wl Hamdallah da Yenikapı’yı dolduran kalabalığa seslendi. Türkiye’nin tarihte olduğu gibi bugün de insanlığın vicdanı olduğunu ifade eden Filistin Başbakanı, Hamdallah, “Türkiye’nin Filistin davasına bağlılığıyla burada görmekteyiz. ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır. Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz” dedi. ​Binali Yıldırım: “ABD de bu zulme ortak oldu” “Filistinliler’e zulmeden İsrail’in abad olmayacağını” söyleyen Başbakan Binali Yıldırım da ABD’yi eleştirdi. Yıldırım, “Bugün burada ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’ diye sesleniyoruz. Kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD yönetimi başkanı da bu zulme ortak olmuştur. ABD başkanı binlerce Filistinli’nin kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir” diye konuştu.