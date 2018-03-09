Erdoğan 'İslam Güncellenmeli' Sözüne Açıklama Getirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü “İslam’ın güncellenmesi gerekir” dedikten sonra bugün “Dinimiz İslam ve kitabımız Kur’an-ı Kerim Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar caridir” diyerek dünkü sözlerine açıklama getirdi. Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kürsüdeydi ve son dönemde kadınlarla kız çocuklarına ilişkin İslam’ı gerekçe göstererek yapılan ve tepkiyle karşılanan yorumlara karşı çıkmıştı. Erdoğan, “Marjinallari asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar, çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız…İslam’ın güzelliği burada zaten, önemi burada. Şimdi birçok hoca efendi tabi beni tefe koyup çalacak, o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın, mesele orada” demişti.

İlk açıklamayı Sözcü Kalın yaptı Erdoğan’ın “İslam’ın güncellenmesi” sözleri kamuoyunda ilgiyle karşılandı. Radikal kesimler Erdoğan’ın sözlerine karşı çıktı. Kamuoyunda tartışma devam ederken Cuma sabahı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapma gereği duydu. Kalın, Twitter hesabı aracılığıyla Erdoğan’ın “İslam’ın güncellenmesi” sözleriyle neyi kastettiğini açıklamaya çalıştı. Kalın, İslam’ın hükümlerine yönelik yorumlamalarda değişim olabileceğini ifade etti. Kalın, mesajında, “Ezmânin tagayyürü ile ahkâmin tagayyürü inkâr olunamaz. Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle içtihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur’an ve Sünnet’in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir. Kastedilen budur. Cumamız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Erdoğan: “Kuran-ı Kerim değişmez” Erdoğan ise, Cuma günü AKP Genel Başkanı olarak parti genel merkezindeydi ve dünkü “İslam’ın güncellenmesi” ifadesiyle ilgili kendisi kürsüden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asırlar içerisinde her konuda değişimi kaçınılmaz olarak görmek gerektiğini belirterek, Kuran-ı Kerim’deki değişmez hükümleri kastetmediğini anlattı.

Erdoğan, “Değişimi inkar etmek, kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da ilkeler de vardır. Mesela İslam’ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz. Biz buna böyle iman etmişiz. Mesela Allah’ın, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de bize açıkça ifade ettiği hükümler, yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim, Rabbimiz’in emri gereği kıyamete kadar caridir. Bu da dinimizin ve kitabımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar gidecek olan tüm toplumlar, yaşanacak tüm hadiseler, ortaya çıkacak tüm yeni durumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir” dedi. Kuran-ı Kerim’in her zaman söyleyecek sözü olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ama bunlardan hareketle yapılan içtihatlar, geliştirilen kurallar ve bunların uygulamadaki karşılıkları elbette zamana, şartlara, imkanlara göre değişecektir. Mecelle kaidesidir” diye konuştu.

Erdoğan, Sözcü Kalın’ın kullandığı “Ezmânin tagayyürü ile ahkâmin tagayyürü inkâr olunamaz” ifadesini de yineledi. Erdoğan, “Yani zamanın değişmesiyle ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlardır, bunlarla hareket edilir. Eğer biz, içtihatları değiştirmezsek yani uygulamaya ilişkin kuralları, içinde bulunduğumuz şartlara göre sabit olan naslara uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar eskiden olduğu gibi şimdi de kendilerini sürekli olarak geliştirmek durumundadır. Müçtehitlerimizin de tarihin seyri içinde yaptıkları bu değil midir? İnsanlığın bugün ulaştığı noktada sahip olduğu imkanları; teknolojiyi, iletişimi, şehirleşmenin getirdiği insan ilişkilerini nasıl yok sayabiliriz. Bu tutum biraz önce ifade ettiğim Mecelle kaidesine de aykırıdır” görüşünü dillendirdi. Erdoğan, ayrıca din konusunda Türkiye’de kime kulak verileceği konusunda karmaşa yaşandığını da anlatarak, “Bu konularda konuşma yetkisi benim değil” diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu’nu işaret etti.