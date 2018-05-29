Erdoğan: İzin alacak kadar düşük bir siyasetçi değilim

Erdoğan, "İzin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'le ilgili iddialarına Habertürk'e verdiği özel röportajda yanıt verdi. Erdoğan, Gülen'le yüz yüze "iki veya üç kez" görüştüğünü söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i Belediye Başkanlığım döneminde ricai olarak tanıdım. Yüz yüze kendisiyle hayatımda iki veya üç kere görüştüm. Parti kurmak için, benim bu yoldaki dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var."

İnce'ye Pensilvanya'yı ziyaret ettiği yönündeki iddiayı ıspatlaması çağrısı yapan Erdoğan, "Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir" diye konuştu.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İnce, Erdoğan'ın 2001 yılında AKP'yi kurarken "icazet almak için" Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini öne sürmüştü. İnce, "Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim" demişti.