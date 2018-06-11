Erdoğan: ‘Kandil’e Operasyonu Başlattık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil’e operasyon başlatıldığını, Türk jetlerinin bölgedeki PKK hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Niğde’de seçim mitinginde konuşan Erdoğan, “20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik” dedi. Erdoğan, hava operasyonlarının ne zaman düzenlendiği konusunda ayrıntı vermedi ancak bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil’i ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz” dedi.

Türkiye, Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına karşı sık sık hava operasyonları düzenliyor. Yetkililer, kuzey Irak’ta konuşlu Türk askerlerinin de militanların üslerine operasyon düzenleyebileceğini kaydetmişti.

