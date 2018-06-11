Erdoğan: ‘Kandil’e Operasyonu Başlattık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil’e operasyon başlatıldığını, Türk jetlerinin bölgedeki PKK hedeflerini vurduğunu açıkladı.
Niğde’de seçim mitinginde konuşan Erdoğan, “20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik” dedi. Erdoğan, hava operasyonlarının ne zaman düzenlendiği konusunda ayrıntı vermedi ancak bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil’i ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz” dedi.
Türkiye, Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına karşı sık sık hava operasyonları düzenliyor. Yetkililer, kuzey Irak’ta konuşlu Türk askerlerinin de militanların üslerine operasyon düzenleyebileceğini kaydetmişti.
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf
Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum