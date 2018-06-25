Erdoğan: ‘Kazanan 81 Milyon Vatandaşımızın Her Bir Ferdidir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerini kendisi ve partisinin kazandığının açıklanmasından sonra yaptığı balkon konuşmasında “Seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir. Milletimizin, bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir” diye konuştu. Erdoğan kazandığı her seçimin ardından yaptığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinden yaptığı balkon konuşmasında, önceki konuşmalarındaki kapsayıcı mesajlara yeniden yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’dan gecikmeli olarak uçakla geldiği Ankara’da zaman kaybetmeden konuşmasını yapmak üzere AKP Genel Merkezi’ne geçti. Erdoğan AKP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmasında gecikmesine neden olarak, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı konutunda yaşanan bir kaza sonucu yaralanan çocuğun hastanedeki durumuyla kişisel olarak ilgilenmesini gösterdi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Ankara’da havaalanından genel merkeze kadar yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandığını açıkladı.

“Amerika’dan muhalefete bayağı oy gelmiş” Genel merkez dışında bekleyen büyük ve coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, geçmişteki seçimlerde ve 15 Temmuz darbe girişimini engellemede gösterdikleri çabadan dolayı tüm destekçilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı “Namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi Amerika’daki oylara bakıyorum. Oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta” şeklinde konuştu. “Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” diyen Erdoğan, batı demokrasilerindeki seçime katılım oranlarının Türkiye’dekinin yarısını bile bulmadığına dikkati çekti. Erdoğan “Türk milleti sandığa, sandıkta tezahür ettiği iradesine sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir” diye konuştu. En yakın rakibi Muharrem İnce’yle arasındaki farkın 22 puan olduğunun altını çizen Erdoğan, “Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakının bir diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı Sayın (Devlet) Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı Alperenler’e teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye bu seçimde pek çok yeninin yanı sıra partililerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır” dedi.