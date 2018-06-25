Erdoğan: ‘Kazanan 81 Milyon Vatandaşımızın Her Bir Ferdidir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerini kendisi ve partisinin kazandığının açıklanmasından sonra yaptığı balkon konuşmasında “Seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir. Milletimizin, bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir” diye konuştu.
Erdoğan kazandığı her seçimin ardından yaptığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinden yaptığı balkon konuşmasında, önceki konuşmalarındaki kapsayıcı mesajlara yeniden yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’dan gecikmeli olarak uçakla geldiği Ankara’da zaman kaybetmeden konuşmasını yapmak üzere AKP Genel Merkezi’ne geçti. Erdoğan AKP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmasında gecikmesine neden olarak, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı konutunda yaşanan bir kaza sonucu yaralanan çocuğun hastanedeki durumuyla kişisel olarak ilgilenmesini gösterdi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Ankara’da havaalanından genel merkeze kadar yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandığını açıkladı.
“Amerika’dan muhalefete bayağı oy gelmiş”
Genel merkez dışında bekleyen büyük ve coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, geçmişteki seçimlerde ve 15 Temmuz darbe girişimini engellemede gösterdikleri çabadan dolayı tüm destekçilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı “Namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi Amerika’daki oylara bakıyorum. Oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta” şeklinde konuştu.
“Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” diyen Erdoğan, batı demokrasilerindeki seçime katılım oranlarının Türkiye’dekinin yarısını bile bulmadığına dikkati çekti. Erdoğan “Türk milleti sandığa, sandıkta tezahür ettiği iradesine sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir” diye konuştu.
En yakın rakibi Muharrem İnce’yle arasındaki farkın 22 puan olduğunun altını çizen Erdoğan, “Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakının bir diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı Sayın (Devlet) Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı Alperenler’e teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye bu seçimde pek çok yeninin yanı sıra partililerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır” dedi.
“Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık”
“Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık” diye konuşan Erdoğan, bu mesajın ne olduğu konusuna açıklık getirmese de “Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz... yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık” diye konuştu.
Erdoğan yemin töreninin hemen ardından da “bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir anının olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız. Türkiye bir demokrasi imtihanını da tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır” şeklinde konuştu.
Bundan böyle terörle mücadelenin daha kararlı yürütüleceği ve Türkiye’nin itibarının “daha da yükseklere çıkarılacağı” mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriye vatandaşının geri gönderilebileceğine de işaret etti. Erdoğan, “Bu sonuçlar Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin evlerine dönüş yollarını güvenle açmaya devam edeceğimizin göstergesidir” dedi.
Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir” de dedi.
Balkon konuşması öncesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde salt çoğunluğu aldığını açıklamıştı.
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