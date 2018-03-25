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Erdoğan: Kısa sürede Tel Rıfat'ı da alıp harekâtı amacına ulaştıracağız

25.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini verdi. Erdoğan "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

Erdoğan: Kısa sürede Tel Rıfat'ı da alıp harekâtı amacına ulaştıracağız

Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini verdi.

Erdoğan "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında ABD'ye de şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Münbiç (Menbic) konusunda bize verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Suriye'de YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic kentinden çekileceğini, bundan sonra Menbic'te güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söylemişti.

Ayrıntılar birazdan...

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