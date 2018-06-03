Erdoğan: ‘Kürt Yok Demiyoruz Kürt Sorunu Yok’

Seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ret ve inkar politikasına kendilerinin son verdiği söyledi. Erdoğan, “Kürt yoktur demiyoruz, Kürtlerin bizzat kendileri sorun gören anlayışa nazire olarak Kürt sorunu yoktur diyoruz” dedi. İstasyon meydanında düzenlenen mitinge, çok sayıda AK Partili katıldı. Geniş güvenlik önlemlerini alındığı mitinge yine birçok gazeteci alınmadı. Erdoğan konuşmasına Diyarbakır’a yapılan yatırımları anlatarak başladı. Hizmetleri anlatırken HDP’yi de eleştiren Erdoğan, “Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Evleri yıktılar, camilerimizi okullarımızi bombaladılar” dedi. Kürtlerin sadece Kürt olduğu için mağdur edilmediğini ifade eden Erdoğan, “Her Kürt bu memlekette Türk’ün, Arap’ın, Laz’ın Çerkez’in, Boşnak’ın sahip olduğu haklar neyse, istinasız hepsine sahiptir. Her kim, herhangi bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur. Artık hiçbir terörist gelip halkın yakasına yapışamıyor, haraç alamıyor. Artık kimse gelip Kürt kardeşlerimin evlatlarını zorla alıp dağa götüremiyor. Artık belediyenin önünde ağlayan Diyarbakırlı anneler var mı? Artık kimse gelip esnafımızın kepengini kapattırmıyor, ticaretine engel olmuyor. Kimse Kürt kardeşimi tepesine binip ensesine boza pişirmiyor. Bütün bunları sizler için yaptık” dedi.

Türkiye’de ret ve inkar politikalarına kendilerinin son verdiğini ifade eden Erdoğan; “Anadilin siyasi istismar aracı haline dönüşmesin istemiyor muydunuz? Anadilinizi her yerde serbestçe kullanabiliyor muydunuz? Şimdi var mı engel olan? Dininizin inancınız gereklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz. Ret ve inkar politikalarından eser kaldı mı? Bunları kim kaldırdı? Demek ki görevimizi yaptık. Kimliğiniz ve inanıcınız önünde hiçbir yasak yok” diye konuştu. Erdoğan, konuşmasında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı da eleştirdi. Edirne Cezaevini türbeye benzeten Erdoğan, “Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimi, sokağa dökülün diyen kimdi? Edirne’deki değil mi? Ne oldu. 53 kardeşimiz orada öldürüldü. Ölenler Kürt kardeşim değil mi? Bunlar Yasin Börü’yü öldürmedi mi, şimdi ne olmuş cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne’de cezaevinde Beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor “Gideceğim, ziyaret edeceğim’ diyor. Türbe ziyareti. Ziyaret etsen ne yazar. Oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et. Bak bakalım bu halk sana ne diyecek? 53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş’ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecektir. Yoksa tarih 53 kardeşim bizleri affetmez. Sandıkta, benim Kürt kardeşlerimin, ölümüne zemin hazırlayan Demirtaş’a hesabını soracaktır. Bugüne kadar ağzıma almadım ama 53 kardeşim sebebiyle ağzıma aldım.Muhatabım değil, derdim de değil. Benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Saz çalmakla benim Kürt kardeşlerime hizmet olmuyor” diye konuştu.