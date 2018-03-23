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Erdoğan Macron’la Telefonda Görüştü

23.03.2018 23:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca verilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili gelişmeleri ele aldığı görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi

Erdoğan Macron’la Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cuma akşam saatlerinde yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Macron’a, Fransa’nın güneyinde meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca verilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili gelişmeleri ele aldığı görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi;Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme çerçevesinde Afrin’i terör unsurlarından arındırdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu çerçevede Erdoğan’ın Macron’a Afrin’deki sivil halka huzur ortamı sağlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Türkiye’nin ve KKTC’nin meşru haklarının korunması gerektiğini belirtti. Görüşmede Pazartesi günü Varna’da yapılacak olan Türkiye-AB liderleri zirvesine de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye olarak AB ile ilişkilere ivme kazandırmaya, üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini belirttiği öğrenildi.

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