Erdoğan: Mehmetçik ve ÖSO'dan 20 şehidimiz var, 484 terörist etkisiz hale getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda484 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve ÖSO'nun (Özgür Suriye Ordusu) ise 20 kaybı olduğunu açıkladı.

Erdoğan, harekat kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Tepesi'nin de düşmek üzere olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mücadele İdlib'le sürecek" dedi:

"Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484. İnşallah biraz sonra Buseyra Tepesi'ni de düşüreceğiz' dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor.

"Bunlar zannediyordu ki, bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler.,

"İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep'ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez'dekiler Mehmetçik geldi diyorlar.