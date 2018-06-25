Erdoğan: Milletin sandıkta verdiği mesajı aldık

Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık. Milletimizin karşısına bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun" dedi.Oyların yüzde 52,5'ini alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi'nde bir balkon konuşması yaptı. "Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece rükûda ve secdede eğildik" diyen Erdoğan "Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir" dedi. Erdoğan "Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun" ifadelerini kullandı.