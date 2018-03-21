Erdoğan: ‘Münbiç’te Bulunmaya Hakkınız Yok’

Erdoğan’ın, Çarşamba günü ABD’ye yönelik eleştirilerini sertleştirdiği gözlendi. Erdoğan, Başkan Donald Trump’tan ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gibi birimlerden yapılan Türkiye aleyhine açıklamalara müdahale etmesini de istedi. Erdoğan’ın bu sert sözlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Türkiye’nin ABD’den beklentisini Menbiç’le sınırlı tutmadıklarını söylemesi dikkat çekti. Çavuşoğlu, Menbiç konusunda ise görevinden ayrılacak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la “anlaşma” değil “anlayış birliğine” vardıklarını da söyledi.
Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağaçlandırma kampanyasıyla ilgili toplantıda, AKP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı iç politika değerlendirmelerinin yanı sıra Türkiye’nin dış politikası üzerine de konuştu.
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