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Erdoğan: ‘Münbiç’te Bulunmaya Hakkınız Yok’

21.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç’e yönelebileceğini yineleyerek, ABD’ye seslendi ve “Neymiş, Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok” dedi

Erdoğan: ‘Münbiç’te Bulunmaya Hakkınız Yok’

Erdoğan’ın, Çarşamba günü ABD’ye yönelik eleştirilerini sertleştirdiği gözlendi. Erdoğan, Başkan Donald Trump’tan ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gibi birimlerden yapılan Türkiye aleyhine açıklamalara müdahale etmesini de istedi. Erdoğan’ın bu sert sözlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Türkiye’nin ABD’den beklentisini Menbiç’le sınırlı tutmadıklarını söylemesi dikkat çekti. Çavuşoğlu, Menbiç konusunda ise görevinden ayrılacak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la “anlaşma” değil “anlayış birliğine” vardıklarını da söyledi.

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağaçlandırma kampanyasıyla ilgili toplantıda, AKP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı iç politika değerlendirmelerinin yanı sıra Türkiye’nin dış politikası üzerine de konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ta da terörle mücadele kapsamında askeri operasyonlarını sürdüreceğini ve sadece Suriye ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, Irak

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