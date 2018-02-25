Erdoğan Müslim'in iadesini istedi

Alman Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı ise Müslim'in serbest bırakılması için hükümete devreye girmesi çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim'in iade edilmesini istedi.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder ve hak tecelli eder" şeklinde konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Salih Müslim'in gözaltına alınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada iade süreciyle ilgili çalışmanın sürdüğünü belirtti. Türkiye ve Çekya'nın iade konusunu görüşeceğini belirten Bozdağ "Dileğimiz Türkiye'ye iade edilmesidir" dedi. Bozdağ yaptığı basın açıklamasında, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Müslim'in iadesi konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da göz altına alınmıştı. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti. Müslim Almanya'da da yasaklı bulunan "Kürdistan İşçi Partisi"'ne (PKK) üye olduğu gerekçesiyle bundan iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listesine eklenmişti.