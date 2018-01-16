Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler karşısında ulusal güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişiden oluşan bir "Suriye Sınır Güvenliği Gücü” tesis edileceği yönündeki açıklaması gündeme geldi.

Erdoğan görüşmede, ağırlığını PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan bazı NATO üyelerinin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin ulusal güvenliğini muhafaza etmek için uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında her türlü tedbiri alacağını kaydetti.