Erdoğan NATO Genel Sekreteri’yle Suriye’yi Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le telefon görüşmesi yaptı. Türk kaynakları görüşmede, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'de Kürtlerin öncülüğünde 30 bin kişilik yeni sınır güvenlik gücü oluşturma planı hakkında konuşulduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayanarak geçtiği habere göre, Erdoğan görüşmede, böyle bir gücün oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erdoğan NATO Genel Sekreteri'ne, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını söyledi.

Habere göre ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir "terör gücü” oluşturulmasına seyirci kalamayacağını Amerikalı yetkililere her düzeyde anlatmaya devam edeceğini belirtti.