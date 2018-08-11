Erdoğan: NATO ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz

Erdoğan, Trump yönetimine "Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" dedi.İzmir'de tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin attığı adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha tepki geldi. Ünye'de düzenlediği mitingde Erdoğan, "Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında TL'nin rekor değer kaybı karşısında halktan dövizlerini bozdurmasını da istedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Diyorum ki 'Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, avrolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın.' Olanlara söylüyorum, hemen bunları bankalara vererek, Türk lirasına çevirelim ve bunlarla en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor, bizi tehdit ediyorlar."

Rize'de yaptığı konuşmada ise Erdoğan, ekonomik savaş benzetmesi yaptı. Cumhurbaşkanı, "Meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir" dedi.