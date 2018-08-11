HABER

Erdoğan: NATO ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz

11.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

ABD ile yaşanan krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki geldi.

Erdoğan: NATO ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz

Erdoğan, Trump yönetimine "Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" dedi.İzmir'de tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin attığı adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha tepki geldi. Ünye'de düzenlediği mitingde Erdoğan, "Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında TL'nin rekor değer kaybı karşısında halktan dövizlerini bozdurmasını da istedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Diyorum ki 'Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, avrolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın.' Olanlara söylüyorum, hemen bunları bankalara vererek, Türk lirasına çevirelim ve bunlarla en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor, bizi tehdit ediyorlar."

Rize'de yaptığı konuşmada ise Erdoğan, ekonomik savaş benzetmesi yaptı. Cumhurbaşkanı, "Meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir" dedi.

Daha fazlasını okumak için: ABD'nin ek gümrük vergisi 13 Ağustos'ta devrede

Avrupa'ya milli para birimi çağrısı

Erdoğan konuşmasında Avrupa ülkelerine de çağrıda bulundu. Çin, Rusya, İran ve Ukrayna ile ticareti milli para birimi üzerinden yapmaya hazırlandıklarını belirten Erdoğan, "Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede de ABD'nin attığı adımların ülkenin güvenliğine ve çıkarlarına zarar vereceğine dikkat çekmişti. "Washington, Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir" diyen Erdoğan, ABD'nin tek taraflılığı ve saygısızlığı bırakmaması durumunda yeni dost ve müttefik arayışına gireceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. Trump'ın kararı sonrası TL'nin dolar karşısındaki bir günlük değer kaybı yüzde 16'yı aşmıştı.

DW,ÖA/SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Erdoğan'dan ABD'ye 'Başka Müttefik Buluruz' UyarısıErdoğan'dan ABD'ye 'Başka Müttefik Buluruz' Uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.