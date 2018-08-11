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Erdoğan: ‘NATO Ortağınızı Bir Papaza Değişiyorsunuz’

11.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

New York Times’da yayınlanan makalesinde “ABD tek taraflılığı ve saygısızlığı bırakmazsa yeni müttefik ve dost arayışına gireriz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz seyahatinde yaptığı açıklamalarda da ne kurdaki krizden, ne de ABD’nin Türkiye’ye yönelik söz ve eylemlerinden çekinmediğini ifade etti

Erdoğan: ‘NATO Ortağınızı Bir Papaza Değişiyorsunuz’

Bugün New York Times’da yayınlanan makalesinde “ABD tek taraflılığı ve saygısızlığı bırakmazsa yeni müttefik ve dost arayışına gireriz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden Karadeniz seyahatinde yaptığı açıklamalarda da ne kurdaki krizden, ne de ABD’nin Türkiye’ye yönelik söz ve eylemlerinden çekinmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ABD yönetimine tepki göstererek, “Amerika’dakilere, yazık yazık. Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var, 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeyle değişilmez” dedi.

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