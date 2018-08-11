Erdoğan: ‘NATO Ortağınızı Bir Papaza Değişiyorsunuz’

Bugün New York Times’da yayınlanan makalesinde “ABD tek taraflılığı ve saygısızlığı bırakmazsa yeni müttefik ve dost arayışına gireriz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden Karadeniz seyahatinde yaptığı açıklamalarda da ne kurdaki krizden, ne de ABD’nin Türkiye’ye yönelik söz ve eylemlerinden çekinmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı, ABD yönetimine tepki göstererek, “Amerika’dakilere, yazık yazık. Siz, NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var, 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeyle değişilmez” dedi.
Başkan Donald Trump’ın Twitter üzerinden, Türkiye’yle alüminyum ve çelik ticaretinde gümrük vergisini 2 kat arttırdığını duyurması üzerine Ankara
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Kabe'de inanılmaz anlar!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum