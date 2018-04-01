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Erdoğan Netenyahu’ya: ‘Sen Terör Devletisin’

01.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil sen terör devletisin” dedi

Erdoğan Netenyahu’ya: ‘Sen Terör Devletisin’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayından bu yana Türkiye’de olduğu her hafta sonu en az iki ilde partisinin kongrelerine katılıyor.

Pazar günü de Hatay ve Adana il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Cumartesi olduğu olduğu gibi Pazar günü de İsrail ve İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu vardı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı sert bir dille eleştirdi.

Cumartesi günü İstanbul’da yaptığı konuşmada Cuma günü İsrail-Gazze sınırında 16 Filistinlinin öldürülmesini ve 100’den fazlasının yaralanmasını “İsrail, Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz, haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz” sözleriyle kınayan Erdoğan’a twitter üzerinden yanıt veren İsrail Başbakanı “Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden öğüt almayacak. Öyle gözüküyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar” dedi.

Erdoğan: “Netenyahu sen zayıfsın garipsin”

İsrail Başbakanı’nın bu sözlerine tepki gösteren Erdoğan, İsrail’i bir kez daha terör devleti olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı, “İsrail’in başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları dilleri var hakkı söylemez. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ve ordusu mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil sen terör devletisin” dedi.

Türkiye’nin işgalcilik ve sömürgecilik ayıbı olmadığını vurgulayan Erdoğan, İsrail devletinin yaptıklarından İsrail’in halkının da rahatsız olduğuna inandığını söyledi.

Erdoğan: Dün Ermenileri kışkırtan (Fransa) şimdi PYD’yi desteklemek için çırpınıyor

“Sykes Picot paylaşımları yapılmasına izin vermeyeceğiz. Coğrafyamızın kaderini emperyalistlerin hırslarına terk etmeyeceğiz” diyen Erdoğan, son dönemde anlaşmazlık içinde olduğu ABD’yle ilişkilerin düzelmeye başladığı işaretini verirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik eleştirilerini devam ettirdi.

Erdoğan, “ABD'nin Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Buna karşı olarak Fransa'dan kendilerine hiç yakıştıramadığımız bir takım haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte Fransız işgalcilerin kendilerine, Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir, Adana. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde oynamanın peşindeler. PYD'yi desteklemek için çırpınanlara, Elysee Sarayı'nda ağırlayanlara Adana'nın rabiamızla bir mesajı olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki yankısı da Paris'ten duyulsun” dedi.

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