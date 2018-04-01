Erdoğan Netenyahu’ya: ‘Sen Terör Devletisin’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayından bu yana Türkiye’de olduğu her hafta sonu en az iki ilde partisinin kongrelerine katılıyor.

Pazar günü de Hatay ve Adana il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Cumartesi olduğu olduğu gibi Pazar günü de İsrail ve İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu vardı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı sert bir dille eleştirdi.

Cumartesi günü İstanbul’da yaptığı konuşmada Cuma günü İsrail-Gazze sınırında 16 Filistinlinin öldürülmesini ve 100’den fazlasının yaralanmasını “İsrail, Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz, haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz” sözleriyle kınayan Erdoğan’a twitter üzerinden yanıt veren İsrail Başbakanı “Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden öğüt almayacak. Öyle gözüküyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar” dedi.