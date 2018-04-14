Cumhurbaşkanı Erdoğan “Operasyonu doğru buluyoruz” dedi.Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına Türkiye'den destek veren açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik hava saldırısını “Yapılan operasyonu doğru buluyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan, AKP Fatih ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, "O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım” dedi. Erdoğan, "Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu” şeklinde konuştu. Erdoğan May ile telefonda görüştü Erdoğan'ın operasyonla ilgili İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi. DHA'nın haberine göre, görüşmede, iki liderin operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasın önemini vurguladığı kaydedildi.

Yıldırım: Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var Başbakan Binali Yıldırım da Suriye'ye yönelik operasyonu "olumlu” bulduğunu açıkladı. Yıldırım, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var” dedi. AKP'nin Esenler ilçe kongresinde yaptığı konuşmada hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti” dedi. Yıldırım, "Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki yedi yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?” diye konuştu. Bozdağ: Türkiye bilgilendirildi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'ye düzenlenen ortak saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, saldırı öncesinde Türkiye’nin bilgilendirildiği, İncirlik Üssü’nün kullanılmadığı bilgisini verdi. "Rejimin cezalandırılması olması gerekendir” diyen Bozdağ, "Ancak rejimi cezalandırmak için sadece kimyasal silah kullanımını yeter sebep görüp, konvansiyonel silah kullanımını yeter sebep görmemek büyük bir yanlıştır” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Saldırı rejime yönelikti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak saldırının "rejime yönelik” olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Dün akşamki müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'dan açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Hatay'da iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Suriye’ye yönelik ortak operasyonu değerlendirdi. "Kimyasal silah kullanmanın bir insanlık suçu” olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ama kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda tereddütler” bulunduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Birleşmiş Milletler'den bir uzman heyeti gelir, bakarlar, kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilebilir. Yapsınlar bunu ve gereğini yapsınlar itirazım yok. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.