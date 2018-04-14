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Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz

14.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik müdahalesine Türkiye’den destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Operasyonu doğru buluyoruz” dedi.Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına Türkiye'den destek veren açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik hava saldırısını “Yapılan operasyonu doğru buluyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan, AKP Fatih ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, "O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım” dedi. Erdoğan, "Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu” şeklinde konuştu.

Erdoğan May ile telefonda görüştü

Erdoğan'ın operasyonla ilgili İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi. DHA'nın haberine göre, görüşmede, iki liderin operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasın önemini vurguladığı kaydedildi.

Yıldırım: Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var

Başbakan Binali Yıldırım da Suriye'ye yönelik operasyonu "olumlu” bulduğunu açıkladı. Yıldırım, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

AKP'nin Esenler ilçe kongresinde yaptığı konuşmada hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti” dedi. Yıldırım, "Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki yedi yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?” diye konuştu.

Bozdağ: Türkiye bilgilendirildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'ye düzenlenen ortak saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, saldırı öncesinde Türkiye’nin bilgilendirildiği, İncirlik Üssü’nün kullanılmadığı bilgisini verdi. "Rejimin cezalandırılması olması gerekendir” diyen Bozdağ, "Ancak rejimi cezalandırmak için sadece kimyasal silah kullanımını yeter sebep görüp, konvansiyonel silah kullanımını yeter sebep görmemek büyük bir yanlıştır” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Saldırı rejime yönelikti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak saldırının "rejime yönelik” olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Dün akşamki müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'dan açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Hatay'da iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Suriye’ye yönelik ortak operasyonu değerlendirdi. "Kimyasal silah kullanmanın bir insanlık suçu” olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ama kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda tereddütler” bulunduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Birleşmiş Milletler'den bir uzman heyeti gelir, bakarlar, kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilebilir. Yapsınlar bunu ve gereğini yapsınlar itirazım yok. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

İlk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmişti

Suriye'ye yönelik hava saldırısına ilişkin ilk açıklama ise sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. Açıklamada, düzenlenen operasyonun “yerinde bir tepki olarak görüldüğü” belirtilerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi kullanılmıştı.

DW,DHA/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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