Erdoğan: ÖSO Kuvâyi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur

Erdoğan, ÖSO'nun Kuvâ-yi Milliye gibi bir sivil oluşum olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türk birlikleri ile Afrin harekâtına katılan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) muhalefet milletvekilleri tarafından yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye gibi sivil oluşumdur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSO'ya terör örgütü diyenlerin, önce başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim Mehmedim ile orada bu özgürlük savaşını, kendi topraklarını koruma savaşını yürütenlere böyle bir yakıştırmayı yapmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. Tamamı Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl fedakarca çarpıştığının yakından takipçisiyiz, şahidiyiz. Bu operasyonda ÖSO, şu ana kadar 614 şehit verdi, 2 binin üzerinde gazisi vardır."