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Erdoğan: Özil'e ırkçılık yapılması kabul edilemez

24.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğrafı nedeniyle tartışmalara yol açan ve Alman milli takımından ayrılan Özil'in tutumunun "yerli ve milli" olduğunu belirtti.

Erdoğan: Özil'e ırkçılık yapılması kabul edilemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Meclis grup toplantısnın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Almanya'da milli takım oyuncusu Mesut Özil'in kendisiyle çektirdiği fotoğraf nedeniyle başlayan tartışmanın Özil'in takımdan ayrılmasıyla sonuçlanmasını değerlendirdi.

Erdoğan, Özil'in kararına destek verdiğini belirterek, Pazartesi gecesi kendisiyle telefonda görüştüklerini ve Özil'in tavrının "yerli ve milli" olduğunu belirtti. Özil'e atfen "Gözlerinden öpüyorum" diyen Erdoğan birlikte fotoğraf çektirmelerinin hazmedilemediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman milli takımının başarısı için ter döken bir gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır" diye konuştu.

Mesut Özil geçen Pazar günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla milli takımdan ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Özil, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da bir araya gelerek fotoğraf çektirmesini savunmuş, saygısının kişiden bağımsız olarak, ailesinin köklerinin uzandığı ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik olduğunu belirtmişti. Mesut Özil, aynı şeyi tekrar yapacağını da sözlerine eklemişti.

Mesut Özil aynı zamanda Almanya Futbol Fedarasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Alman basınına yönelik kendisine yönelik "ırkçılık" yapıldığını iddia etmişti.

DW, Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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