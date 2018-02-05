Erdoğan Papa Françesko ile görüştü

Gündemde Kudüs'ün statüsü ve İslamofobi vardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko Pazartesi günü Vatikan'da başbaşa görüştü. 1959 yılında Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ziyaretinden bu yana Papa ile Vatikan'da biraraya gelen ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Papa Françesko ile Vatikan Sarayı Kütüphanesinde 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Papa Françesko ile Erdoğan "dostane" bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin "Türkiye'nin durumu, ülkedeki Katolik topluluğun koşulları ve ülkenin çok sayıda sığınmacıyı ağırlamasının getirdiği zorlukları" ele aldığı vurgulandı. Ortadoğu'daki gelişmelerin de masadaydı. Kudüs'ün statüsü üzerinde özellikle durulduğu ifade edildi. Açıklamada bölgede "barışı desteklemenin ve insan haklarına saygı duyarak ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde diyalog ve müzakere ile bölgede istikrarın sağlanması gerektiğinin altının çizildiği" belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Erdoğan ve Papa Françesko ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı ve İslamofobi ile mücadele konularını konuştu. İkili, ABD'nin Kudüs kararının sakıncalarını vurgularken, Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Uluslararası toplumun tepkisini çeken bu açıklamanın ardından ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 2018'in sonuna kadar Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. Erdoğan ve Papa Françesko ayrıca yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadelenin önemine değindi ve dinleri terörle ilişkilendirmenin yanlış olduğunu vurguladı. Papa Françesko'dan "barış meleği" hediyesi Erdoğan ve Papa birbirlerine çeşitli hediyeler sundu. Papa Françesko Erdoğan'a, barış meleğinin savaş şeytanını boğarken tasvir edildiği bir madalyonu, "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" ifadesiyle hediye etti.