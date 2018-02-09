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"Erdoğan Papa ile görüşmek için bağışta bulundu" iddiasına Vatikan'dan yalanlama

09.02.2018 19:26 | Son Güncelleme

CHP Trabzon Milletvekili Pekşen'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüşmek için bağışta bulundu" iddiasını Vatikan'dan yalanlama geldi: Kesinlikle doğru değil. Olabilecek en güçlü şekilde yalanlıyoruz.

Hafta başında Vatikan'a gelerek Papa Francesco ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu görüşmenin gerçekleşebilmesi için "Vatikan'a yüklü miktarda bağışta bulunduğu" iddiasına Vatikan'dan yalanlama geldi.

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde "Vatikan'a Papa'yı ziyarete giden Erdoğan'ın bu ülkeye yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir" iddiasında bulundu.

Bu iddia ile ilgili olarak BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Vatikan Basın Ofisi, bağış karşılığı görüşme iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Vatikan Sözcü Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero, bu iddia için "Kesinlikle doğru değil. Olabilecek en güçlü şekilde yalanlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke de iddiayı yalanlayarak "Bir devlet lideri Papa ile görüşmek isterse Papa kendisiyle görüşür" dedi.

'Söz konusu olamaz'

Sözcü Yardımcısı Ovejero, "Ne Erdoğan'ın ne de herhangi bir devlet liderinin bağış yaparak karşılığında Papa ile görüşmesi diye bir uygulama söz konusu olamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası Vatikan ve Türkiye yönetimlerinden benzer tepkiler gelmiş, Papa Francesco Kudüs'ün statüsünün korunması çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan Aralık ayı içinde iki kez Papa'yı arayarak Kudüs meselesini görüşmüş ve bu konuda konuşmak üzere Vatikan'a gelme niyetini bildirmişti.

Erdoğan'ın talebi üzerine organize edilen ziyaret 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti.

Papa-Erdoğan görüşmesinin ardından Vatikan'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Vatikan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı ve ülkenin (Türkiye) durumu, Katolik cemaatinin içinde bulunduğu koşullar, çok sayıdaki mültecinin ağırlanıyor olması ve bununla bağlantılı güçlükler hakkında konuşuldu.

"Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Ortadoğu'daki duruma değinilerek, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı içinde diyalog ve müzakareler aracılığıyla bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesinin gerekliliği vurgulandı."

Papa bu görüşmede Erdoğan'a, üzerinde "barış meleğinin savaş şeytanını boğarken görüldüğü" bir madalyon hediye etmiş ve "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" demişti.

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