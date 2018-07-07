Erdoğan Parlamentoda MHP’yle İttifak Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki yeni dönem için parti grubuna MHP’yle ittifak birlikteliğini koruma mesajı vererek, gelecek seçimler için parti içi toparlanmayı vurguladı. Erdoğan, 27. Dönem TBMM’nin göreve başlaması dolayısıyla yeni milletvekillerin katılımıyla ilk AK Parti Grup Toplantısı’nda yeni döneme ilişkin görüşlerini aktardı. Seçim sonuçlarına ilişkin partisine uyarılar niteliğinde ifadeler kullandığı gözlemlenen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Genel Seçimler sonucunu kıyasladığını ve AKP’nin kendisinden düşük oy almasından memnun olmadığına dikkat çektiği görüldü. Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan sonuçları değerlendiren Erdoğan, “Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Meclis’te AK Parti'yi yine birinci parti yapmış, zafer elde etmesini sağlamış ama hedefinin de gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz” dedi. Sözlerini genel seçimler sonuçlarına ilişkin ifadeleriyle sürdüren Erdoğan, “Yüzde 42,6’lık bir oy elde ettik. Meclis’te sayısı 600'e çıkan vekil sayısının yüzde 49’unu elde ettik. MHP ile birlikte yüzde 57’lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran haricinde hep tek başımıza yeterli çoğunluğa sahip olarak yönetmiş bir partiyiz. Daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bizim milletimizin mesajlarına hayran olmamak elde değil. Seçim sonuçlarını buna göre okumak gerekiyor. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 52,56 oy oranı ile bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Meclis’te AK Parti’yi yine birinci parti yapmış ancak hedefinin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin yaptığı bu hassas ayarı dikkatle incelemek gerekir” diye konuştu. Bu noktada Erdoğan’ın, MHP ile ittifakı sürdürdüklerini dile getirmesi göze çarptı.

Milletvekillerinden de sonuçlara uygun çalışmalar yürütülmesini beklediğinin altını çizen Erdoğan, “Şimdi yapmamız gereken iş yine milletimize bakmak, onun gösterdiği istikamette yürümektir. Kendisini milletin üzerinde, milletimizin bize emanet ettiği o büyük davanın üzerinde, AK Parti'nin üzerinde görenlerin bu mesajı alması mümkün değildir. Çünkü onların gözleri artık görmez, kulakları duymaz, dilleri doğruyu söyleyemez, kalpleri hakikate yönelemez olmuştur. Biz her zamanki gibi milletimizle ve onun değerlerini, hedeflerini, hassasiyetlerini, beklentilerini paylaşanlarla birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Buradaki kadronun bu vasıflara sahip arkadaşlarımızdan oluştuğuna inanıyorum. Rabbimden niyazım bizleri milletimize mahcup etmemesidir” mesajını verdi. ​“Pazartesi saat 21.00’de kabineyi açıklayacağız” Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Pazartesi günü göreve başlaması dolayısıyla yabancı devlet adamlarını da davet ettikleri görkemli bir tören yapılacağını da anlatan Erdoğan, aynı gün yeni yönetim mimarisini ihdas eden ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni de yayınlayacaklarını söyleyerek, Pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi açıklayıp, hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Başkanlık döneminde Meclis’te milletvekilleriyle, Külliye’de bakanlarla, genel merkezde yetkili kurullarındaki arkadaşlarıyla yakın iş birliği ve dayanışma içinde ülkeyi yöneteceklerini de söyleyen Erdoğan, “Böylece ülkemizi yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacağız” dedi. ​CHP’ye “terörizm” suçlaması Erdoğan, grup konuşmasında ayrıca TBMM’de HDP’nin bulunması konusunda CHP’yi suçladı. Erdoğan, “Bölgede uzun süredir terör örgütüne destek veren güçlerin, Türkiye'nin bu kararlılığını anladığını ve uzlaşma yollarını aradıklarını görüyoruz. Yakında bu konuda da önemli gelişmeler bekliyoruz. Bölücü terör örgütü sahada köşeye sıkıştıkça siyasi alandaki manevralarla ve sivilleri hedef alan vahşetiyle kendine alan açmaya çalışıyor. Kendi güdümündeki siyasi partiyi her alanda güçlü tutmak bölücü örgütün en önemli hedefidir. Ana muhalefet partisi, bölücü terör örgütünün bu siyasi manevrasına bize göre meşruiyeti sorunlu olan bir partiyi tam anlamıyla taşıma oylarla Meclise sokarak bir anlamda destek vermiştir. Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bu tür meselelere partilerin kendi iç işleri olarak bakamayız. Terör örgütünün yeniden sivilleri infaza yönelmesinin gerisindeki en önemli saik, kendi güdümündeki partiye sağladığı bu destektir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleriyle iltisaklı siyasi yapılara müsamaha gösterilmez. Buradan bir kez daha CHP'yi bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına ne zaman son verileceğine değinmediği gözlemlenen Erdoğan’ın, FETÖ ile ilişkili kişilerin aileleri için yaptığı açıklama da dikkat çekti. Erdoğan, “FETÖ ile mücadele kapsamında tutuklanan ve mahkum olanlar ile ihraç edilenlerin bir kısmının eş, çocuk, anne ve babalarının pasaportlarına idari işlemle ihtiyaten tahdit konmuştu. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mensupları aileleriyle birlikte yurt dışına kaçmaya başlamıştı. Bu durumu engellemek için alınan tedbirlerden biri de pasaport tahdidiydi. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içinde kaldırılacak. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş oluyoruz” diye konuştu. ​AKP Grup Yönetimi’ni belirledi Bu arada AKP Grup Toplantısı açış konuşmasını AKP Grup Başkanı ve Başbakan sıfatıyla gerçekleştiren Binali Yıldırım da, Erdoğan’ın, yeni sistem açısından “Kurucu Cumhurbaşkanı” olacağı ifadesiyle dikkat çekti. Parlamenter sistemdeki son başbakan olduğunu söyleyen Yıldırım, 24 Haziran seçimleri için “milletin bütün vesayetleri ortadan kaldırdığı seçim” yorumunu da aktardı.