Erdoğan Parti İçi Birlikteliği mi Kontrol Ediyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Abdullah Gül’ün yanı sıra Fazilet Partisi’nden 2001 yılında ayrılarak birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurduğu Bülent Arınç’la görüşmesi günün dikkat çekici gelişmeleri arasındaydı.

Muhalefet cephesinde 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün adı gündemdeyken; Erdoğan’ın birlikte AKP kuruluşunu gerçekleştirdiği ve geçmişte “Yol arkadaşım, kardeşim” dediği ismin olası adaylığı merak konusu. Ancak Erdoğan, Gül’ün adaylığı konusuna ilgi göstermediği yönünde mesajlar vermeyi tercih etti. Erdoğan, gazetecilerce kendisine yöneltilen Gül’ün adaylığı sorusu üzerine, “Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın” yanıtı verdi.

Muhalefete “geç kaldınız” mesajı

Erdoğan, ilk önce grup toplantısında, hali hazırda hem kendisi hem de Başbakan Binali Yıldırım’ın haftalardır il ve ilçelerde kongreler dolayısıyla düzenlenen mitingleri anımsatarak, AKP’nin seçim çalışmasını zaten yürüttüğünü vurguladı. Erdoğan, “Kongrelerimize katılım ile adeta biz zaten seçim maratonunu başlattık. Zaten arazideyiz. Büyükşehirlerden sadece İzmir ve İstanbul kaldı. Biz masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Cumartesi günü önce İstanbul’da kadın kollarımızın il kongresini gerçekleştireceğiz. Ardından da İzmir’de il kongremiz var. Oraya geleceğiz. Seçim iklimine girdiğimize göre il kongremiz vesilesiyle ilk mitingimizi İzmir’de yaparak bismillah diyeceğiz. Pazar günü de İstanbul’da gençlik kollarımızın ilk kongresini değerlendireceğiz. Mayıs ayı içerisinde Avrupa’daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum. Yeni dönem daha fazla demokrasi, hukuk dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun dönemi olacaktır. 24 Haziran’ın asıl gençlerimizin seçimi olacağına inanıyorum. Hiçbir coğrafyadan uzak kalmamaya özen göstereceğiz. Güvenlik politikalarımızı hak özgürlük insani değerlerimizin korunması esasına uygun şekilde sahada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dostları çoğaltma konusunda sahadaki faaliyetlerimizi daha da artıracağız” dedi.