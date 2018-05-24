"Erdoğan piyasalara istediğini vererek günü kurtardı ama faiz tutumu değişmedi"

Dün dikkate değer bir gün yaşandı.*

Benim için dönüm noktası Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin lirayı savunmak için ortaya çıkmasıyla gerçekleşti, daha önce daha zayıf bir liranın ihracatçılara yardım ettiğini söylerdi. Sanırım bir nevi 'Ne dilediğine dikkat et' durumu vuku buldu.

Ancak Zeybekci her zaman için Erdoğan'ın sözcüsü olmuştur. Her zaman patronun verdiği mesaja paralel konuşur. O yüzden büyük liderin pozisyonunu değiştirmesi için zemini hazırladı.

Ancak bence en önemlisi, iki seküler muhalefet liderinin, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in, liranın düşüşüne tutunarak Erdoğan'ın bir açığı haline dönüşen Merkez Bankası bağımsızlığını savunmaya geçmesi oldu.

Erdoğan sonunda bunun kötü bir noktaya gittiğini ve 24 Haziran'daki seçimleri kaybedebileceğini gördü.

'İki kanat arasında mücadele'

Sanırım son bir haftada ekonomi yönetiminden bir yorum gelmemesini Erdoğan'ın ortodoks ve ortodoks olmayan kanadı arasındaki sert ve gözükara bir mücadele olarak değerlendirebiliriz, sonunda mücadelede ilki üstün geldi. Seçim ihtiyaçları günü kazandı, ancak Erdoğan'ın faizler ile ilgili olarak görüşlerinin değiştiğini düşünmüyorum. Son yaşananlar halen yeni başkanlık sisteminde ve Erdoğan'ın gerçek anlamda güçler ayrılığına maruz kalmadığı bir sistemde ekonomi yönetiminin nasıl olacağına dair ağızda kötü bir tat bırakıyor.