Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı. Başbaşa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

PUTİN: BENİ RESTORANA DAVET EDECEKTİNİZ HANİ?

İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum." karşılığını verdi.

Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim" dedi.

ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin, "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştı ve 22 milyar doları aşmıştı. Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.