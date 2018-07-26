Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı. Başbaşa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.
İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum." karşılığını verdi.
Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Putin, "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştı ve 22 milyar doları aşmıştı. Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.
Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 21.10'da bitti.
İki liderin görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
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