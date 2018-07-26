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Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 22:55 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum." karşılığını verdi.

Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı. Başbaşa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

PUTİN: BENİ RESTORANA DAVET EDECEKTİNİZ HANİ?

İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum." karşılığını verdi.

Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim" dedi.

ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin, "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştı ve 22 milyar doları aşmıştı. Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 21.10'da bitti.

İki liderin görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
putin Rusya Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin BRICS zirvesi

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