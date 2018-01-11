Erdoğan Putin ile Suriye'yi görüştü

Putin, Suriye'deki Rus üslerine düzenlenen saldırılara ilişkin de bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin‘e, Şam rejiminin İdlib’te ve Doğu Guta’da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi’nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını aktardı.

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine de değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Putin: Suriye'deki Rus üslerine saldırıların arkasında Türkiye yok

Rusya Devlet Başkanı Putin de başkent Moskova’da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda Rusya'nın Suriye'deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirtti. Putin, "Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu yok" ifadesini kullandı.

Putin, Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üssüne düzenlenen saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymin ve Tartus üslerine cumartesi günü 13 insansız hava aracıyla (İHA) ile saldırıldığını duyurmuş, bunların 7'sinin düşürüldüğü ve 6'sının da inişe zorlandığını bildirmişti.

Reuters, AP/ÇA,BD

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