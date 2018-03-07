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Erdoğan, Putin ve Ruhani İstanbul'da buluşuyor

07.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran liderleri Suriye’yi görüşmek üzere 4 Nisan’da İstanbul’da bir araya gelecek.

Erdoğan, Putin ve Ruhani İstanbul'da buluşuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Suriye krizini görüşmek üzere 4 Nisan'da İstanbul'da bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre liderler Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek üzere başlattıkları Astana süreci kapsamında toplanacak.

Bu süreç dahilinde ilki Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin Şubat ayındaki telefon görüşmeleriyle birlikte İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

AA'nın haberine göre Putin, 3 Nisan günü İstanbul'a gelerek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına katılacak. Öncesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12-14 Mart tarihlerinde ÜDİK'in alt organı ortak stratejik planlama grubu toplantısı ile Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılmak üzere Moskova'da bulunacak.

Soçi'de uzlaşı

Liderler, 22 Kasım 2017'deki Soçi Zirvesi sonrası ortak bir açıklama yaparak Suriye'deki savaşı sonlandırmak için işbirliğini sürdüreceklerini belirtmişlerdi. Bu doğrultuda "gerginliği azaltma bölgelerinin” şiddeti azaltmak için etkili olduğunu teyit etmişler ve ülkede yeni bir anayasa hazırlanması ile serbest ve adil seçimlerin düzenlenmesi için mutabık kalmışlardı.

Zirvede liderler ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına ve birliğine olan taahhütlerini yinelemişler ve bunlara herhangi bir zarar gelmemesi için ortak çaba göstermeye devam edeceklerini açıklamışlardı.

Erdoğan Ruhani ile konuştu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yaşanan gelişmeleri görüştü.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Salı günkü açıklamasına göre Şam kırsalında kuşatma altındaki bölgede Şubat ayından beri rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında devam eden çatışmalarda 800'den fazla sivil hayatını kaybetti.

İki lider bölgedeki dramın son bulması ve ateşkesin hayata geçirilmesi için çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

DW,DHA,rtr/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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