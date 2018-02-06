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'Erdoğan, Roma'ya sultan gibi geldi; Cumhurbaşkanı'nın mutfağına çeşnicibaşı sokmak istedi!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 10:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ve Roma ziyaretlerini kalem alan İtalyan gazetesi Repubblica, “Türkiye Cumhurbaşkanı, beraberinde 150 kişilik heyetle Roma’ya bir Sultan gibi geldi. Ve tıpkı bir Sultan gibi Mattarella’nın mutfağına çeşnicibaşını sokmak istedi" diye yazdı.

Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu, Repubblica'nın haberini değerlendirdiği haberinde "Erdoğan beraberindeki çeşnicibaşını, Roma’da ziyaret ettiği İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mutfağına sokmak istemiş. 24 saatlik ziyarette, Cumhurbaşkanlığı sarayı “Quirinale” de dün bir öğle yemeği tertip eden İtalyan mevkidaşı ne ki talebi, “Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!” diyerek geri çevirmiş" ifadesini kullandı.

“Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!”

Cerraoğlu'nun "Erdoğan Roma’ya bir Sultan gibi geldi" başlığıyla yayımlanan (6 Şubat 2018) yazısı şöyle:

Erdoğan beraberindeki çeşnicibaşını, Roma’da ziyaret ettiği İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mutfağına sokmak istemiş. 24 saatlik ziyarette, Cumhurbaşkanlığı sarayı “Quirinale” de dün bir öğle yemeği tertip eden İtalyan mevkidaşı ne ki talebi, “Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!”Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!” diyerek geri çevirmiş.

“Repubblica” gazetesi bunun üzerine “Türkiye Cumhurbaşkanı, beraberinde 150 kişilik heyetle Roma’ya bir Sultan gibi geldi. Ve tıpkı bir Sultan gibi Mattarella’nın mutfağına çeşnicibaşını sokmak istedi. Bu haber, Roma’ya, savaşta olan bir Ortadoğu otokratının geldiğini gösteriyor!” diye yazdı.

Daha önce de bahsetmiştim. Roma’da “dayatma” olarak algılanan ziyaret, RTE tarafından planlanmış ve kotarılmış.

Roma kilidini açan Kudüs anahtarı

“Ermeni soykırımı” ifadelerini kullandığı için iki yıldır yıldızı barışık olmayan Papa’yı Erdoğan, 7-29 Aralık tarihlerinde böyle bir sorun hiç yokmuş gibi… “Kudüs statüsünü” konuşmak için 2 kez arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkent ilan etmesinin Vatikan’da yarattığı tepkiyi fırsat bilerek bunu tramplen yapıp, Papa ile yakınlaşmanın vesilesi ediyor.
“İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı”nın ağırlığınını da şüphesiz değerlendirerek Papa’dan randevu istiyor…

İtalya’daki yaygın kanıya göre, “Reis” son dönemde yıpranan “imajını”, bu “Papa buluşmasıyla” takviye etmeyi arzuluyor.

Vatikan randevusu alındıktan sonra, sıra benzer bir “imaj operasyonunu” Roma’da devlet ve hükümet üzerinden ayarlamaya geliyor.

  1. etap da gene aynı şekilde bir RTE inisiyatifi…

  2. İtalya’nın önünde oysa ki seçim var…

Roma’da hükümet, RTE gibi insan hakları ihlalleri ve sivil toplum örgütlerine, yargı mensuplarına, gazetecilere, aydınlara sürekli ağır baskıyla gündeme gelen bir lideri seçim kampanyasında ağırlamaya hevesli olmasa da; Vatikan bağlantısı kurulduktan sonra buna “hayır” diyemiyor.

“Kudüs anahtarını” özetle önce Vatikan, ardından Roma kilidini açmak için kullanan “Sultan”; böyle her isteğini kolayca kabul ettirince, iş… İtalyan Cumhurbaşkanının mutfağına neredeyse çeşnicibaşısını sokmaya kadar gelip dayanıyor…

Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyareti başlıyorErdoğan'ın tarihi Vatikan ziyareti başlıyor

Yetmiyor.

Roma hava sahası ve geçeceği tüm yollar; araç ve yaya trafiğine dün Erdoğan için kapatılıyor. Güzergâhında hiçbir gösteriye izin verilmiyor. Şehre 3 bin küsur polis iniyor. Çatılara keskin nişancılar yerleştiriliyor. Tepemizde helikopterler uçuşuyor.

Ağır kuşatma altındaki kent merkezindeki kahveler ve dükkânlar boşalıyor.

Çeşnicibaşı konusu dışında, Türkiye ile 20 milyar dolarlık iş hacmi nedeniyle Erdoğan’ın her arzusuna göz yuman hükümetten pek ses çıkmasa da, basın ve kamuoyu başkentte yaşamı dumura uğratan tüm bu önlemler karşısında veryansın ediyor.

Karşıtlık öyle yoğun ki, soldan sağa ender görülen bir “koro”yla ifade ediliyor.

‘Sırf ‘pazar’ gözüyle bakılan ülke’

Sade sol basın değil, bu çok demokratik olmayan tablo nedeniyle İtalyan sağının demirbaş gazetesi “Libero” dahi isyan ediyor.

“Ziyaretin asıl hedefi, Vatikan ve İtalyan devleti katında basılan bütün o kurumsal hava ötesinde esas itibarıyla jeostrateji ve askeri yatırımlar. Türkiye, İtalya, Fransa ortaklığına dayanan (Eurosam) uzun menzilli hava savunması” örneğin… en öncelikli konu diyor Libero ve özetle şöyle devam ediyor:

“Bunlar tabii ağır mevzular olduğu için kimse ayrıntıları tartışmaya vakit bulamıyor. İtalyan gazetecileriyle bir araya gelmeye zaman ayıramayan Erdoğan’ın insan hakları örgütlerinin görüşlerini öğrenmeye vakit bulması herhalde beklenmez. Zaman öyle kısıtlı, öyle kısıtlı ki; internet sansürünü, hapisteki gazetecileri tartışmaya, Türkiye’ye salt pazar gözüyle bakan piyasacılar nezdinde ‘İslamcılaşmayı’ araştırıp, sormaya tabii ki vakit yok. Gerçek şu ki Türkiye uzun zamandır fiilen bir demokrasi değil…. Roma’ya gayri resmi bir diktatör geliyor. Biz de yatkın olduğumuz üzere onun önünde eğiliyoruz.”

Bunları yazan sol değil, Berlusconi’ye çok yakın sağcı bir gazete…

Gezinin “uluslarası prestij” yönü bu koşullarda pek başarılı olmuş sayılamaz.

Ama konunun bir de Türk kamuoyuna yönelik boyutu var ki, orada hiç sorun yok.

İtalya’ya sadece yandaşlarıyla gelen Erdoğan’ın ilk hedefinin gerçekte “Türk kamuoyundaki dünya lideri” imajını parlatmak olduğu konusunda herkes hemfikir.

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Anahtar Kelimeler:
Vatikan roma Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
adamın totosundan korkusu var kimseye güvenemiyor ne yapsın ya zehirlerlerse diye düşünüyor yazık lan böyle yaşamakmı olur?
İTALYA ! HİÇ KUSURA BAKMAYIN, SİNDİRE SİNDİRE HAZMETMEYİ REİS SİZE ÖĞRETECEK. BUNDAN SONRA BÖYLE.
Osmanlı merakınız bitmedi gitti o dönem bitti kapandı gitti yenilere bakın artık
Osmanlı 'nın bir milletin adı değil, dini siyasi egemenlik aracı olarak kullanarak, saltanat süren bir avuç insan soyu olduğunu ne zaman anlayacaklar..
muslumanlik bu kadar saltanat satafat hos gormez ama bunlar sov yapcam diye..
Kesinlikle rüşvet olarak Ülkemiz yararına olmayan ticari bir anlaşma yapılmıştır.
Ekmek arası götür yanında sayın Erdoğan. Ülke için değerlisin, kıymetlisin. Düşman için de en büyük hedefsin.
Kendisini Sultan sanıyor ! Bu millet seni sultan yapmazzzz ! O devir çoktannnn geçti..
@r.etkar ulan geri zekalı adamlar sultan diyor,,, bunu anlıyamıyacak kadar salaksın
@edoganlar_2016 Papa ile yedikleri yemeklerde, filistinli çocukların, arakanlı kadınların, suriyeli yetimlerin, ıraklı sakatların, tunus, cezayir, afganistan, fas, ve diğer mazlum halkların ne tür duyguları vardı, içiniz rahat olsun papa sizden yana
@edoganlar_2016 adamlar toschak geçmiş, bunu ciddiye alacak kadar salaksın
Sultan ne kelime dünya lideri geldi diyeceksiniz bu yazıyı yazan gurur duyaçağına artık gizli olmayan kıkançlığını küstahlığını kusmuş
Burada şair: Savaşta olan bir Ortadoğu otokratı, diktatör gibi sıfatlarla yaratmaya çalıştıkları ikinci bir Kaddafi imajını yersen ne ala!! demeye çalışıyor sanırım yine. Geçen gün merak ettim ufacık bakındım internete de; Avrupa’lı demokrasi havarisi hiçbir ülke lideri Sn. Erdoğan’ın aldığı oy oranını rüyasında bile almamış, bırakın gerçek seçimi... yüzde 20, 30Larda efendiler. Farz-o misal Çıkıp ta bir aklı evvel dedi mi Merkel’e sen yüzde 70’lik çoğunluğu temsil etmiyorsun diye? Yok maalesef bizde henüz Black Mirror dizisindeki senaryoyu yazabilecek tilki zihni yok.
""İtalya’ya sadece yandaşlarıyla gelen Erdoğan’ın ilk hedefinin gerçekte""" bu nasıl bir haber ve habercilik anlayışı... Bu haberi yapan, yazan mütefekkirin ismi neden yok? Erdoğan oraya PKK lı, DHKPC li, ABD li ve onların köpekleri ile mi gitmeliydi? Daha soracak o kadar soru var ki!!!! Bu ve buna benzer ülke geleceğini ilgilendirdiği düşünülen konulara girip bir de ülke menfaatini kollamaya kalkınca karalama hazır... Aktrol.... Bu ülkenin düzeltilmesi gereken ilk güçlerinin başın da maalesef BASIN-YAYIN geldiğine inanıyorum. (Bu yorumun da yayınlanmayacağına inanıyorum)
Dünya adam gördü adammmm
@cico28 ulen papa soykırım dediğinde estiler gürlediler şimdide ayağına gidildi nassı olacak bu ae haaaa
Cumhuriyet gazetesi anca kanlizasyonu takip eder
@extrabilenadam Körler sağırlar birbirini ağırlar misali!
@extrabilenadam kanalizasyonu izlese fena olmaz, sizede ulaşmış olurdu!
REİS O SÜNNETSİZLERİN YEMEKLERİNE DİKKAT ET.... DUALARIMIZ SENİNLE SAYIN CUMHURBAŞKANIM...!!!!!
@fthkrkmz_2016 yemeyecekte açmı kalacak cahal elbette yiyecek ozaman yemek yemeyen niye orda gecelesin bi saat sonra döneydi memlekete sen istediğini düşün kimin umurunda elbette romaya gidilmişken gerekli yerlerde gezilip bi tarih öğrenilecek a cahal yemekte yenecek hemide
@fthkrkmz_2016 Elini eteğini öpmek dokunmuyor, yemek dokunuyor değilmi, daha dün senin papa hazretlerin bizi soykırımla suçladı, müsterih ol, içimizdeki torunlarını hariç tuttu
Yediği haram ve kul hakkkndan zehirlenmeyen yemekden hiç zehirlenme demiş çinliler
kimse kusura bakmasın doğru olan bu bu memlekete kim hayırlı bir işler yapsa zehirliyorlar sayın cumhurbaşkanımız doğru olanı yapmış milletimize daha lazım yapılacak çok işler var.
Arap şeyhleri de aynı, bizdeki şeyhinde bunu yapması normaldir, yakında bilal burak berat şeyhlerde aynısını yapacaktır, örnek aldıkları kaynak aynı, emevi hanedanlığı
bozacının şahidi şıracı misali, önce haberi yapan gazete ve yazarına bakacaksın CUMHURİYET. Kaile alınmayacak bir haber...
Ne aldığınızı biliyorsunuz umarım Sisi'ye diktatör diyemeyen düzmece AB basının yazdıkları buysa sizde bu alıntıyı yaparken keşke vurgu yaparak alsaydınız Türk kamuoyunun hassasiyetine önem verdiğiniz belli olurdu tabii başka amacınız yoksa.?
Bütün kötüler korkak olur.
gerçektende suuultan gibi karşılanmış
Ne o cumhuriyet gazetesi zorunamı gitti.
29 ekim 2004 te papaX.innocentius'un heykeli altında AB anayasası imza töreninde kimler vardı?O günkü fotograflara bakın!nasıl hristiyan mesajları verilmişti.?olaylara akvaryumdan dışarı bakan balık gibi değil,dışarıdan akvaryuma bakan insan gibi bakarsanız gerçeği görürsünüz...
bir adam bu kadar bir ülkeye zararlı olurmu... bize tasarruflu olun diye zorunlu bes getiriyorsun ama sen saraylarda yaşayıp bir yerden bir yere giderken 150 - 200 kişiyle gideceksin bunların devletimize maliyeti ne kadar.. eğer siz müslümansanız ben değilim... böyle saltanatlık yerin dibine batsın... biz geçim derdine iş aş derdiyle hayatımız geçsin tayyib ve aile sultanlar gibi yaşasın... benim devlete verdiğim vergiler olsun ödemeler olsun hepsi haram olsun... ben hakkımı helal etmiyorum... HARAM ZIKKIM OLSUN...
kim bilir kaça patladı bu turizm faaliyeti ,neyse ki halk alışmış durumda
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