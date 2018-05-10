Erdoğan Ruhani ile görüştü

Erdoğan Ruhani'ye ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını söyledi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD'nin İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. Erdoğan Ruhani'ye ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuyla ilgili olarak Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı açıklamaya göre görüşmede ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yanı sıra İran'ın füze programı ile Suriye ve Yemen'deki rolü ele alındı. Açıklamaya göre Merkel, "İran anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe Almanya'nın Fransa ve İngiltere gibi nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını" ifade etti. Seibert ayrıca Merkel'in İran'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail mevzilerini vurmasını da kınayarak Tahran'ı gerilimi düşürmeye davet ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyerek "özünde kusurlu" olarak tanımladığı anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu. İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma Temmuz 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında imzalanan anlaşma, Tahran'ın nükleer programını enerji üretimiyle sınırlaması karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.
AFP,rtr/EC,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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