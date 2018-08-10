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Erdoğan Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le Görüştü

10.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet dile getirildi

Erdoğan Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet dile getirildi.

Ankara’daki yetkililer, iki liderin telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getirdiklerini, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Pazartesi günü temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Lavrov, Ankara'da Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek. Lavrov’un Türkiye temaslarında ikili ilişkiler ve enerji alanında işbirliğinin yanı sıra Suriye’de rejim karşıtı grupların denetiminde kalan son bölge İdlib’deki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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