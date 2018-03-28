Erdoğan: Rusya'ya karşı adım atılmayacak

Pazartesi günü de Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Türkiye ile Rusya'nın "olumlu ve iyi ilişkilerine" dikkat çekerek, Rusya'ya karşı herhangi bir karar alınmasının düşünülmediğini söylemişti.

"Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye’nin kanaatini gerek NATO’ya gerek AB’ye iletiyor. Bizim tamamen onlar gibi hareket etmemiz söz konusu değil bir iddiaya istinaden bazı ülkeler bir adım attı diye, biz de aynı adımı atalım şeklinde bir anlayış içinde olmayız" yanıtını verdi.

Erdoğan, "AB'de 14 ülke Rus diplomatlar hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Türkiye'ye bu yönde bir baskı var mı?" sorusuna,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Türkiye'nin dahil olmayacağını açıkladı. Türk medyasına yansıyan haberlere göre, Varna dönüşü uçakta gazete temsilcilerine konuşan Erdoğan, Ankara'nın bir iddiaya dayanarak bazı ülkeler adım attı diye Moskova'ya karşı aynı adımı atmayacağını söyledi.

Ancak Dışişleri Bakanlığı, başta İngiltere olmak üzere Rusya ile Batı ülkeri arasında krize neden olan zehirlenme olayını kınadığını bildirmişti.

Kriz nasıl başladı, neler yaşandı?

Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya ile yaşanan en ciddi diplomatik gerginliğe dönüşen olay, 66 yaşındaki Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulya'nın 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinin banklarında baygın olarak bulunmasıyla başladı. Hastaneye kaldırılan baba ile kızın bir çeşit kimyasal gaz olan Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Skripal, Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse girmiş, 2010 yılındaki casus değişiminde bu ülkeye taşınmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardıklarını" açıklamasının ardından 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini belirtmişti.

May'in iddialarını kabul etmeyen ve İngiltere'nin ithamını ispatlamasını isteyen Rusya, misilleme olarak 23 İngiliz diplomatını sınır dışı edeceğini kaydetmişti.

Krizde İngiltere ile dayanışma gösteren NATO ve AB üyesi toplam 24 ülke başkentlerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın yedi diplomatının ittifakın misyonundaki akreditasyonlarını iptal ettiklerini açıklamıştı.

DW,rtr/GY,BÖ

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