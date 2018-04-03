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Erdoğan: ‘Rusya’yla İlişkilerimiz Perçinleşti’

03.04.2018 23:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk

Erdoğan: ‘Rusya’yla İlişkilerimiz Perçinleşti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk

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